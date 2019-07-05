В Роструде объяснили "Российской газете", как работодатели должны оплачивать труд работников, выполняющих одновременно свои обязанности и обязанности ушедших в отпуск коллег.

Оплачиваться работа по совместительству может пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, если они определены трудовым договором.

При этом общее время, которое человек тратит на выполняемые по совместительству задания, не должно превышать четырех часов в день.

Превышение этого норматива допускается только в том случае, если работник будет освобожден от выполнения своих основных обязанностей.

Также существует вариант совмещения профессий, если человеку не требуется дополнительного рабочего времени на выполнение задач как основной, так и дополнительной должности.

Оплата в таких случаях прописывается в отдельном соглашении. Она может зависеть от объема выполненной работы или количества отработанного времени.