Движение по Старому мосту в Барнауле будет ограничено из-за ремонтных работ на железнодорожной части, которая совмещена с автомобильной. Гостей и жителей города просят заранее планировать свои поездки.

Работы по противокоррозионной защите пролетных строений будут проводиться на железнодорожном мосту с 5 по 31 июля. В связи с этим с 22:00 до 06:00 по местному времени в указанный период в целях безопасности будет прекращено движение личного и общественного транспорта.

"На курсирование пассажирских поездов данные работы не повлияют", – сообщили в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги.

Решение о проведении работ принято на основании технических регламентов эксплуатации железнодорожных мостов и согласовано с краевым Минтрансом, ГИБДД и другими ответственными службами.

Ремонт дорожной части моста при самых оптимистичных раскладах может начаться в конце 2019 – начале 2020 года. В октябре прошлого года сообщалось, что Росавтодор готов профинансировать ремонт старого моста в 2019 году.

Ранее содержанием переправы занималась администрация Барнаула. В 2016 году прокуратура потребовала в течение полутора лет капитально отремонтировать объект, однако расходы на это оказались не под силу муниципальной казне. Речь, по сведениям мэрии, может идти о 500 миллионах рублей. В конце 2017 года по решению суда мост был передан на баланс межрегионального территориального управления Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай.