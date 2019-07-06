Всероссийская диспансеризация взрослого населения будет проведена в 2019-2020 годах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Контроль за проведением диспансеризации поручен Росздравнадзору, Федеральному и территориальному фондам обязательного медицинского страхования, а также страховым медицинскими организациям.

Информационную кампанию для населения должны провести Минздрав, Минпросвещения, Минобрнауки, Минкомсвязи, Минспорт, Минтранс и Минтруд.

С начала 2019 года работающие россияне могут раз в три года взять дополнительный день оплачиваемого отпуска на прохождение диспансеризации. Люди предпенсионного возраста – два дня каждый год.

С мая также начали действовать новые правила прохождения профилактических медосмотров. Теперь население, начиная с 40 лет, будет проходить эту процедуру ежегодно, а до этого возраста – раз в три года. Особое внимание уделят раннему выявлению онкологических заболеваний: для этого людям старше 40 лет будут проводить скрининги.

Как минимум раз в год должны появляться у врачей и более молодые совершеннолетние люди, но им будет достаточно профилактического осмотра.