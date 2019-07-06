Врачи рубцовских больниц в пятницу, 5 июля, приняли участие в сдаче норм ГТО, сообщает ГТРК "АЛТАЙ".

Программа для врачей ничем не отличается от стандартной: подтягивания, отжимания и бег. Медики бегали на длинные дистанции, а также проверяли себя в спринте и челночных забегах.

По словам заместителя главврача по лечебной части Рубцовского онкологического диспансера Евгения Байкина, это движение вновь обрело силу.

"Потому что у нас появился невидимый враг — болезнь. И основная причина любой болезни — образ жизни каждого из нас. Своим примером хотим показать, что здоровый образ жизни ведет к профилактике заболеваний. А профилактика — это основа основ", — пояснил Байкин.

Отвлечься от привычного спасения жизней и выйти на стадион врачи решили, чтобы показать жителям Рубцовска, как важно заниматься спортом.