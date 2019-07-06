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Каждая пятая пачка: объемы нелегальной табачной продукции растут на Алтае

, ИА "Амител"
Лидером в регионе по обороту сомнительных сигарет второй год подряд является Рубцовск
Эксперты уверены, что на Алтае каждая пятая пачка сигарет - подделка или контрабанда / Фото: rus.postimees.ee

Эксперты уверены, что на Алтае каждая пятая пачка сигарет - подделка или контрабанда / Фото: rus.postimees.ee

Объемы нелегальной табачной продукции обсудили в пятницу, 5 июля, на круглом столе в Алтайской торгово-промышленной палате, сообщает ГТРК "АЛТАЙ".

"Гражданину купить такую продукцию материально выгодно. Поэтому не каждый будет обращаться с просьбой наказать предпринимателя, который продал табачную продукцию по низкой цене", — пояснила замначальника отдела надзора за гигиеной питания регионального Роспотребнадзора Ольга Бархатова.

Таким образом представители ведомства обозначили суть проблемы: внепланово проверять торговые точки, где, предположительно, продают контрафакт, они могут только на основании заявлений граждан.

Также выяснилось, что лидером в регионе по обороту сомнительной табачной продукции второй год подряд является Рубцовск.

В апреле этого года сообщалось, что в Бийске оперативникам во время обысков по делу преступной группы удалось изъять из оборота более восьми тысяч блоков контрафактных сигарет различных марок.

Региональный Роспотребнадзор отчитался в августе прошлого года, что во время проверок были выявлены нарушения на 51 предприятии, имеющих отношение к табачной продукции. Нарушители были привлечены к административной ответственности на общую сумму около 400 тыс. рублей.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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