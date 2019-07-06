За первые четыре месяца 2019 года в России развелись 184,2 тыс. семейных пар, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Также ведомство назвало, в каких регионах зарегистрировано наибольшее число разводов за январь – апрель 2019 года. Оказалось, что лидером по этому показателю стала Сахалинская область – 5,1 расторгнутого брака на 1000 человек населения.

На втором месте – Республика Карелия (4,6). Далее идут Ненецкий автономный округ (4,5), Мурманская (4,3) и Белгородская (4,3) области.

Наименьшее количество разводов зарегистрировано в Чечне (0,6), Ингушетии (0,8), Дагестане (1,1), Северной Осетии (1,8) и Кабардино-Балкарии (1,9).

По словам председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова, небольшое число разводов на Кавказе связано с религиозными и национальными традициями.

А вот "популярность" разводов в северных регионах связана с интенсивной миграцией. В частности в Сахалинской области, в связи с началом вступления в действие больших нефтегазовых проектов, за последние десять лет большой приток миграции, отметил Крупнов.

"Отсюда большое число людей в миграционно-поточном состоянии, и больше браков, и разводов больше, и даже детей больше", – добавил эксперт.

Всего за первые четыре месяца этого года в России было расторгнуто 184,2 тыс. браков. Это на 53,6 тыс. меньше, чем за такой же период 2018 года.

Ранее сообщалось, что количество браков и разводов сократилось в Алтайском крае по итогам 2018 года по отношению к 2017 году. Так, в прошлом году в регионе было зарегистрировано 13 605 браков, а в 2017 – 15 271. При этом в 2018 году распалось 9 472 семьи, а в 2017 – 10 745.