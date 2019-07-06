Первые теплые выходные, и все поехали на городской пляж / Фото: vk.com/barneos22

Головоломкой с автомобилями закончился для барнаульцев отдых на городском пляже, когда они поняли, что оставленные ими машины не смогут разъехаться, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

"Первые теплые выходные, и все поехали на городской пляж. Только вот ни в одну сторону проехать никто не может. Стоим уже полчаса и почти не двигаемся!" – жалуются барнаульцы.

Отмечается, что машины просто не могут разъехаться.

"Неужели нельзя продумать около городского пляжа нормальную стоянку и проезд?" – задаются вопросом в паблике.

Ранее сообщалось, что главный городской пляж в Барнауле на острове Помазкин летом 2019 года станет в два раза больше. Решено было увеличить зону отдыха на пляже и обновить песок, рассказали в мэрии города. Из Барнаула до парковки городского пляжа отдыхающих доставляет маршрутный автобус №101.