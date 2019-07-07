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"Самые читающие звездочки": в Яровом хотят установить новый рекорд

, ИА "Амител"
Популярный алтайский летний курорт модернизирует традиционный флешмоб
Фото: Алтайтурцентр

Фото: Алтайтурцентр

Посетителям озера Ярового предлагают поучаствовать в новом флешмобе – стать "самыми читающими звездочками", танцующими ламбаду.

Три года подряд отдыхающие обновляли Книгу рекордов Гиннеса по самому массовому лежанию звездочкой на воде. В этот раз организаторы решили разнообразить процесс новыми движениями, сохранив его основу.

"Четвертый раз пересчитывать "звездочек" на поверхности Ярового? Простой повтор этого мотива организаторы уникального российского флешмоба сочли банальным. Нынче каждый участник июльской акции получит листовку с надписью "Яровое" и станет изучать ее, улегшись на воду", – рассказывают в Алтайтурцентре.

Также решено модернизировать и сам заход в воду. Участникам предлагают развлечься, ожидая старта флешмоба, заходя в воду, выполняя движения ламбады. Будет способствовать этому живая музыка в исполнении группы "Ая".

Мероприятие стартует в субботу, 20 июля. К участию в нем приглашаются все желающие в возрасте от 16 до 70 лет. Главное условие для этого – умение плавать.

Яровое – курорт, ориентированный на широкий круг туристов. Здесь семь дней в неделю работает аквапарк под открытым небом, цирк, дельфинарий, ночной клуб и масса атмосферных баров, семейные кафе и сувенирные лавки, детский театр и игровой центр, водные горки, яхты, катера и масса других пляжных развлечений. Регулярно здесь проходят вечеринки, дискотеки и выступления звезд.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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