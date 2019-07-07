Оптимальная суточная доза молочных продуктов – 200 граммов в день, рассказала "Российской газете" заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.

По ее словам, такая дозировка способствует снижению смертности. При этом взрослым людям следует отдавать предпочтение не самому молоку, а продуктам, сделанным на его основе: сыру, творогу, йогурту или кефиру. Это обезопасит от неприятных ощущений людей, которые плохо переносят лактозу.

"В среднем оптимальным количеством считается 200 граммов в день, а после употребления 400 граммов эффект перестает быть положительным", – констатировала Халтурина.

По ее словам, молочные продукты богаты белками, витамином D, кальцием и масляной кислотой. При отказе от таких продуктов следует заменить их другими, которые восполнят эти необходимые организму элементы.