Nissan Sunny получил внушительные повреждения, на высокой скорости протаранив опору ЛЭП в Майминском районе.

Авария случилась вечером 5 июля в двух километрах от Горно-Алтайска на трассе Р-256. По информации правоохранителей, мужчина не справился с управлением, допустив съезд в кювет и дальнейший наезд на электроопору.

29-летний водитель иномарки с серьезными телесными повреждениями доставлен в больницу. Потребовалась госпитализация.

"По факту ДТП проводится проверка. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются", – сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.