Подросток получил серьезную электротравму при попытке сделать селфи в Новоалтайске, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

По словам очевидцев, ЧП случилось на железнодорожной станции "Алтайская", где 17-летний горожанин забрался на цистерну поезда ради красивого кадра.

Идея оказалась крайне неудачной – юноша попал под высокое напряжение контактной сети. Его отправили в ожоговый центр.

Напомним, что Россия входит в тройку стран по количеству смертей во время селфи.