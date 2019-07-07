Подросток получил серьезную электротравму при попытке сделать селфи в Новоалтайске, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
По словам очевидцев, ЧП случилось на железнодорожной станции "Алтайская", где 17-летний горожанин забрался на цистерну поезда ради красивого кадра.
Идея оказалась крайне неудачной – юноша попал под высокое напряжение контактной сети. Его отправили в ожоговый центр.
Напомним, что Россия входит в тройку стран по количеству смертей во время селфи.
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