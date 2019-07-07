Мужчина и ребенок погибли в ДТП в Алтайском крае

Мужчина и ребенок погибли при опрокидывании иномарки на трассе Славгород – Хабары, сообщает "Катунь 24". Еще три человека получили травмы различной степени тяжести.

Трагедия случилась 6 июля в 20:20 в двух километрах от Славгорода. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Corollа не справился с управлением транспорта, и машина перевернулась в кювет.

До прибытия медиков скончались 50-летний автолюбитель и пятилетняя девочка. 49-летний мужчина, 37-летняя женщина и 14-летняя девочка с телесными повреждениями госпитализированы в медучреждение.

По факту аварии правоохранительные органы проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.