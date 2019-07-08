Крупная стая собак обитает в районе пересечения улицы Папанинцев и переулка Ядринцева, пожаловались жители Барнаула в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

В подтверждение этих слов опубликована видеозапись, на которой видно, как приблизительно с десяток животных "оккупировали" территорию.

"Стая бездомных собак бегает по улице, пугая людей. Ваше мнение, как решать эту проблему, кто ответственный за их отлов?" – озвучил проблему автор поста, выразив мнение, что если своевременно не обратить на это внимание, то это может привести к нападениям на людей.

Одна из подписчиц полностью согласилась с тем, что проблема серьезная и ее нужно решать. Она рассказала, что в ее доме пожилая женщина подкармливает большую свору собак.

По ее словам, в конечном итоге одно из прикормленных животных укусило девочку за щеку. Горожанка подчеркнула, что даже такое ЧП не освободило двор от "террора" бродячих собак.

"Родители написали заявление в полицию, но там разводят руками, мол, ничего не можем сделать – официально собаки бездомные", – написала девушка.

Другая жительница краевой столицы заступилась именно за показанную на видеозаписи свору животных.

"Они много лет живут в брошенном доме и никого не трогают", – написала она.