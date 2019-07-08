Крупная стая собак обитает в районе пересечения улицы Папанинцев и переулка Ядринцева, пожаловались жители Барнаула в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".
В подтверждение этих слов опубликована видеозапись, на которой видно, как приблизительно с десяток животных "оккупировали" территорию.
"Стая бездомных собак бегает по улице, пугая людей. Ваше мнение, как решать эту проблему, кто ответственный за их отлов?" – озвучил проблему автор поста, выразив мнение, что если своевременно не обратить на это внимание, то это может привести к нападениям на людей.
Одна из подписчиц полностью согласилась с тем, что проблема серьезная и ее нужно решать. Она рассказала, что в ее доме пожилая женщина подкармливает большую свору собак.
По ее словам, в конечном итоге одно из прикормленных животных укусило девочку за щеку. Горожанка подчеркнула, что даже такое ЧП не освободило двор от "террора" бродячих собак.
"Родители написали заявление в полицию, но там разводят руками, мол, ничего не можем сделать – официально собаки бездомные", – написала девушка.
Другая жительница краевой столицы заступилась именно за показанную на видеозаписи свору животных.
"Они много лет живут в брошенном доме и никого не трогают", – написала она.
Комментарии
с каких пор дворняжка дороже здоровья ребенка? я понял бы если какой-то там рублевский пикачу, который мяса ест больше чем вся моя семья. но тут то пипец товарищи
Разве полиция не имеет права применить оружие по животным в случае опасности для людей? Да и ласка может считать это официальным заявлением на отлов. А вообще, люди, не прикармливайте бродячих животных, как бы жалко их не было.
8.07.2019 09:37
петух с докучаево
а с тех пор, как по западному примеру агрессивные меньшинства начали навязывать свою волю инертному большинству. Это касается как собачников/кошатников, так и остальных. включая розово-голубых. А для решения проблемы нужно возвратить нормальную советскую практику - типа отделов очистки - переловили, сварили мыло. А шибко сердобольные пусть за свой счёт опережают эти службы, ловят и содержат собак за свой счёт на своей территории. А играть в лотерею - укусит-не укусит - никто не обязан.
Бабушка-кастрюлечница генерирует проблему. Было бы меньше еды, они бы не так активно плодились.
Всем службам пофиг! У нас в районе Мастерских уже несколько лет тоже живет свора собак. Периодически они устраивают драки на детской площадке: визг, лай, шерсть столбом летит, на детей огрызаются. А как они по ночам перегавкиваются с собаками из частного сектора! Только беруши спасают и подушка сверху. Звонила в ЖЭУ: ок, приедем, только скажите, в котором часу точно собаки в вашем дворе! Пошла, сказала собакам: во столько сидите на детской площадке, вас приедут ловить! А они что-то не послушались... Пока не загрызут кого-нибудь, никто и пальцем не пошевелит.
Я за отстрел бездомных собак! У меня фобия, я собак боюсь, по этому считаю, что любая собака без поводка, привязи и намордника опасна для человека и любые слова о том, что собака не укусит меня в обратном не убедят! Отстрел или любое другое уничтожение. Потому что содержать их за счет налогов считаю нецелесообразным.
В том районе, насколько понимаю, расселяют частные дома. И мало кто забирает с собой своих кошек и собак. А дальше они плодятся и размножаются. По идее, вопросы должны быть к "хозяевам", но кто ж этим будет заниматься...
написали заявление в полицию, но там разводят руками, мол, ничего не можем сделать – официально собаки бездомные
Да ну на фиг, стопудово это обязанность органов местного самоуправления и если не выполнение этих обязанностей несет угрозу людям, то должны приниматься меры. Может не полицией, а прокуратурой, но органами правоохраны точно. Но я против отстрела, находят деньги на дорогие служебные авто, дорогие ремонты офисов, дорогие командировки, можно поискать деньги и на милосердие
На Циолковского, когда "свечка" 25-этажная строилась, строители подкармливали бродячих собак. Их там и развелась такая стая, что приходилось ребенка в школу отводить и встречать. Сейчас стало потише, но рядом новую высотку затевают. Однако пора ружьём обзаводиться. На власть надежды нет, а ребенка жалко, да и взрослых это зверье не боится уже...