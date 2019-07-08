Проводится проверка по факту смерти в Хабарском районе 17-летнего подростка, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

"5 июля 2019 года компания молодых людей отдыхала на берегу реки Бурла, часть ребят остались ночевать в палатке, а трое — в салоне автомобиля, на котором компания приехала", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что около 3 часов ночи машина скатилась с берега в реку. Девушка и молодой человек спаслись, а один из ребят не смог выбраться из тонущего автомобиля.

В ходе проверки предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

В июне 2017 года 22-летние мужчина и женщина, занимавшиеся сексом на заднем сиденье автомобиля "Нива", так раскачали припаркованную у пруда машину, что автомобиль уехал прямо под воду. Выбраться молодым людям не удалось.