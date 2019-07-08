В Барнауле частично перекрыли проспект Ленина

Мэрия проинформировала о частичном перекрытии проспекта Ленина в Барнауле в связи с перекладкой тепловой сети М-22.

Ограничение будет действовать до 18 июля. Оно коснулось 2/3 проезжей части четной стороны дороги (в направлении от Речного вокзала) напротив здания № 102б (магазин "Фактория Джинс"), а также улицы Пионеров в районе этого строения.

Автолюбителям советуют заранее выбирать маршруты объезда по проспектам Калинина, Комсомольскому, Красноармейскому, а также быть внимательными при проезде ремонтируемого участка.

Второе перекрытие проспекта Ленина пройдет с 19 по 30 июля. Оно коснется 2/3 проезжей части как четной, так и нечетной стороны дороги возле того же здания.

Также частично будет закрыто движение по нечетной стороне проспекта в районе жилого дома № 113. Оно распространится на 2/3 проезжей части. Работы будут вестись с 31 июля по 14 августа.