Барнаульская легкоатлетка победила на всероссийском турнире

Барнаульская легкоатлетка стала победительницей всероссийских соревнований. Традиционный "Мемориал Знаменских" состоялся в подмосковном Жуковском.

Полина Миллер заняла первое место в забеге на 400 метров. Барнаульская спортсменка пробежала дистанцию за 51,59 секунды. Это лучший результат европейского сезона среди юниоров до 20-ти лет и новый рекорд Алтайского края.

Еще один алтайский легкоатлет Юрий Клопцов занял второе место в беге на 3000 метров с препятствиями.

Кроме того, несколько алтайских спортсменов пробежали на турнире с личными рекордами. Егор Шаров занял четвертое место и установил новый рекорд края в беге на 800 метров. Его результат – 1 минута 47,95 секунды.

Савелий Савлуков на этой же дистанции стал шестым, показав результат 1 минуту 48,50 секунды. Анжелика Паренчук в забеге на 400 метров финишировала девятой с результатом 54,07 секунды.