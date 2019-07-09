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Новые предметы и проекты: какие новшества появятся в школах с 1 сентября

, ИА "Амител", Александра Черданцева
У школьников станет еще больше занятий
Фото: Amic.ru

Фото: Amic.ru

Сразу несколько изменений ждет школьную программу в новом учебном году. С 1 сентября будет введен второй обязательный иностранный язык, три предмета по родному языку для малых народов России, а также культурный проект. Эти новшества ждут и школы Алтайского края. Представители регионального министерства образования рассказали, что именно изменится в общем образовании.

Второй иностранный язык

С 1 сентября 2019 года во всех школах России вводится обязательный второй иностранный язык. Его начнут преподавать в пятых, седьмых, восьмых и девятых классах. А также в шестых, которые в прошлом году ввели второй иняз в качестве эксперимента (тогда это были пятые классы в 133 школах Алтайского края).

Новые предметы

Кроме второго иностранного, в сентябре российские школьники начнут учить еще и народные. В обязательную часть учебного плана будут введены "Родной язык", "Родная литература" и "Литературное чтение на родном языке". Эти предметы предусматривают изучение родных языков из числа языков народов России, в том числе и русского. Родителям нужно будет написать заявление – какой именно язык будет изучать их ребенок в дополнительные часы (а на каждый предмет в неделю будет по одному уроку). Предмет актуален для жителей национальных регионов России, например, Башкирии, Удмуртии. Кроме основного русского, там можно будет выбрать дополнительно башкирский язык. Все остальные родители могут выбирать русский для своих детей. Эти предметы будут направлены не столько на изучение языка, сколько на знакомство с культурой.

Из-за второго иностранного языка, "Родного языка" и "Родной литературы" многим школам Алтайского края придется вновь переходить на шестидневную неделю обучения.

Культурные нормативы для школьников

В школах России будет введен новый культурно-образовательный проект "Культурные нормативы для школьников".

"Ученики разных классов будут посещать культурные мероприятия, музеи, выставки, концерты классической музыки, а после записывать свои впечатления в электронных или бумажных дневниках. Этот проект, по мнению разработчиков, послужит для того, чтобы у детей было на высоком уровне эстетическое восприятие культурного наследия", – пояснила временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальник отдела управления качеством образования Лариса Терновая.

Музеи и выставки можно будет посещать виртуально, добавила она.

Впрочем, Алтайский край пока не попал в восьмерку пилотных регионов России, где будет введен этот проект в 2019 году. Хотя в регионе многие школы давно уже вывозят учеников в театры, музеи по своей инициативе.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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