Сегодня, 8 июля 2019 года, в Алтайском краевом суде выбрали присяжных, которые будут выносить вердикт по громкому делу о групповом убийстве барнаульца Михаила Седова.

Заседание прошло в закрытом формате и кроме участников процесса в зал никого не пустили. О присяжных известно, что все они жители Барнаула, возраст и род их занятий не разглашается. В коллегию вошли восемь основных и четверо запасных присяжных заседателей.

За жестокое убийство подсудимым Михаилу Поспелову и Евгению Кочергину грозит пожизненное лишение свободы. В середине июня стало известно, что задержанные попросили о рассмотрении дела коллегией присяжных заседателей.

Судебное следствие при участии присяжных заседателей начнется 11 июля 2019 года. Представители потерпевшей стороны требуют для задержанных максимально строгого наказания и возмещения морального вреда в размере 4,5 млн рублей.

Напомним, вечером 2 октября 2018 года 38-летний барнаулец Михаил Седов не вернулся домой. Также из поля зрения пропал его автомобиль Subaru. К поиску мужчины подключился весь полицейский гарнизон и горожане. Через несколько дней в районе озера Пионерского был найден труп Михаила. В ходе расследования были задержаны два 21-летних парня. Из материалов дела следует, что обвиняемые планировали угон автомобиля. В результате избили собственника металлическими монтажками, загрузили его в багажник и увезли в лес. Угнанный автомобиль они бросили в районе поселка Власиха и после этого скрылись. У убитого осталась супруга и двое малолетних детей.