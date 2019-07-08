Игрок сборной России по пляжному гандболу погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Трагедия произошла после окончания чемпионата Европы, который проходил в Старе-Яблонки с 2 по 7 июля.

"По предварительным данным, Екатерина Королева утонула в водоеме рядом с игровыми кортами", – говорится в сообщении ФГР.

Выяснением всех обстоятельств произошедшего занимается полиция Польши.

"Представители ФГР оказывают полное содействие полицейским и следователям. Руководители Федерации находятся на постоянной связи с членами нашей делегации", – добавили в пресс-службе.

Екатерина родилась 8 октября 1998 года в Крымске. С 15 лет занималась гандболом, до последнего времени выступала за "Ставрополье" на позиции левого крайнего, привлекалась в молодежную сборную России.

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