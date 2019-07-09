ГУ МЧС России по Алтайскому краю в связи с жаркой погодой передало предупреждение о высокой угрозе распространения огня.

В период до 12 июня в регионе существует повышенный риск природных пожаров. В западной части прогнозируется высокая пожароопасность (4 класс горимости), а в Волчихинском, Локтевском и Угловском районах – чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

Специалисты краевого ГУ МЧС советуют местным жителям обезопасить себя и окружающих от природных пожаров, выполняя простые правила:

– не бросать на землю непотушенные спички или окурки;

– не разводить костры (в том числе не сжигать мусор и траву);

– не давать детям играть с огнем;

– в случае возникновения возгорания постараться его потушить самостоятельно, а если это невозможно – сообщить в соответствующие ведомства.