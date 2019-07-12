Минстрой России увеличил норматив средней рыночной стоимости кв. метра общей площади жилья на 4% во втором полугодии 2019 года.

"Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2019 года в размере 45 тыс. 133 рубля", — следует из приказа, опубликованного на портале правовой информации.

В первом полугодии данный норматив составлял 43 тыс. 374 руб. Таким образом, рост по стране в среднем составил 1 тыс. 759 руб.

Кроме того, установлены показатели средней рыночной стоимости кв. метра общей площади жилья в субъектах РФ на третий квартал 2019 года.

Для Алтайского края — 34 тыс. 845 руб. Согласно приказу Минстроя по ценам на первый и второй кварталы этого года, данный норматив был неизменен и составлял 34 тыс. 038 руб. Получается, что рост составил 807 руб. (на 2,37%).

Стоит отметить, что среди регионов СФО в Алтайском крае самый низкий норматив средней рыночной стоимости кв. метра общей площади жилья. В соседней Республике Алтай — 39 тыс. 048 руб. Самый высокий в Новосибирской области — 46 тыс. 129 руб.

Примечательно, что во втором квартале в Республике Алтай показатель составлял 33 тыс. 845 руб. и на то время был даже ниже, чем в Алтайском крае (34 038). Таким образом, там рост составил 5 тыс. 193 руб. (15.34%). И это самый высокий рост среди регионов Сибири.

В нескольких регионах показатели на третий квартал не изменились, по сравнению со вторым: Республика Хакасия (36 тыс. 039 руб.), Красноярский край (44 тыс. 578 руб.), Омская область (36 тыс. 076 руб.) и Томская область (42 тыс. 880 руб.).

Как рассказали ИА "Амител" в региональном Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства, данный показатель применяется для расчета компенсации стоимости жилья приобретаемого участниками государственных жилищных программ.

"Рост данного показателя позволит снизить финансовую нагрузку данной категории гражданам при решении их жилищных вопросов", — отметили в ведомстве, поскольку норматив используется для расчета размеров социальных выплат, которые предоставляются на приобретение или строительство жилья за счет федерального бюджета.

В апреле этого года сообщалось, что средняя стоимость квадратного метра на рынке первичного жилья в Алтайском крае за год выросла на 10,2% и составила 43 тысячи рублей. К такому выводу пришли эксперты "Авито Недвижимость", проанализировав цены за I квартал 2019 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Именно норматив стоимости жилья лежит в основе расчетов всевозможных социальных выплат тем людям, которые имеют право на помощь с жильем, в том числе, и с использованием жилищных сертификатов. При этом в каждом конкретном случае стоимость жилья рассчитывается индивидуально с учетом региона, в котором покупается жилплощадь, и состава семьи. Все эти данные фиксируются в сертификате. Норматив стоимости жилья также всегда используется для расчетов государственных субсидий молодым семьям. Показатель средней рыночной стоимости квадратного метра жилплощади в конкретном регионе часто используют при взаиморасчетах между федеральной казной и региональными бюджетами, когда речь идет о выделении социальных квартир ветеранам-очередникам и инвалидам. Кроме того, норматив стоимости жилья — это стартовая цена при тендерном отборе строительных предприятий, которые изъявили желание принять участие в программе выкупа уже возведенного жилья за счет федерального бюджета.