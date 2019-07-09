Расти большая. Алтайским учителям повысят зарплаты

Зарплаты учителей Алтайского края вырастут в среднем на 1000-3000 рублей к концу 2019 года. Это произойдет из-за изменения система оплаты труда с 1 сентября. Об этом рассказал министр образования и науки региона Максим Костенко на пресс-конференции в понедельник, 8 июля.
Повысят всем
"На конец декабря 2019 года средняя заработная плата будет в районе 27,5 — 28 тысяч рублей (без учета директоров — прим.ред.). В среднем каждый учитель увидит с сентября повышение от 1000 до 3000 рублей. Наибольший прирост получат те, кто сегодня зарабатывает менее 15 тысяч рублей. Никакого снижения не будет. И зарплата будет выше МРОТ", — заверил он.
Фонд оплаты труда педагогических работников муниципальных школ (сюда не относятся дошкольные учреждения) в 2019 году составляет 7,5 млрд рублей краевого бюджета. А ещё в мае 2019 года власти выделили дополнительно 382 млн рублей на оплату труда. Итого сейчас это уже 7,8 млрд рублей — почти треть средств, направленных на систему образования в крае в целом на год. Напомним, что за счет краевого бюджета финансируются школы, детские сады и средне-специальные учебные заведения, ВУЗы — это уже федеральный бюджет.
Министр приводит расчет: 7,8 млрд рублей разделить на 12 месяцев в году, разделить на 20 тысяч человек (количество педагогов в крае), разделить на отчисления во внебюджетные фонды (13% или 1,302 по расчетам бухгалтеров) получается средняя заработная плата в 24961 рубля (такой она будет с сентября 2019 года).
Максим Костенко подчеркнул, что с 2011 года фонд заработной платы педработников (без учета административно-управленческого и обслуживающего персонала) вырос почти в два раза: с 3,9 млрд рублей до 7,8 млрд рублей.
"Средняя зарплата также выросла в два раза: с 12 тысяч до 24,1 тысячи рублей (на 1 июня 2019 года), а с учетом дополнительных средств из бюджета она будет на уровне 24,9 тысяч", — пояснил Костенко.
Да, эта средняя не характеризует финансовую ситуацию каждого конкретного учителя, признает министр. Да, в неё входит и НДФЛ, и отпускные. Такую зарплату или выше получает чуть более половины (52% или 10,4 тысячи) учителей. Около 3000 учителей (15%) — в районе 15 тысяч рублей.
Долой систему
Долгожданное изменение модели оплаты труда учителям Алтайского края произойдет 1 сентября 2019 года. Называется она отраслевой моделью и придет на смену системе оплаты в ученико-часах.
"Зарплата будет включать оклад, ставку заработной платы, повышающие коэффициенты (за наполняемость класса), компенсирующую часть (проверка тетрадей, классное руководство и другое), стимулирующую часть (категория, звание педагога)", — рассказал Костенко.
В основе теперь будет фиксированный оклад. До 1 сентября он на уровне 2950 рублей, с начала учебного года будет 7010 рублей. Именно от него рассчитываются компенсационные и стимулирующие выплаты.
На рост окладов и выравнивание индексации бюджетникам с октября на 4,3% из краевого бюджета дополнительно выделили почти 500 млн рублей.
"Теперь мы не попадаем под закон сообщающихся сосудов, когда стимулирующая часть режется из-за увеличения оклада", — добавил Костенко.
Минусы старой модели
У этой системы было несколько серьезных недостатков:
- Педагог получает зарплату из фонда оплаты труда и при росте оклада автоматически уменьшалась стимулирующая часть. Особенно часто такое бывало в малокомплектным школах, где на эту часть оплаты труда во второй половине года просто не оставалось денег.
- При системе оплаты на ученико-часе один учитель работает с классом в 12 учеников, второй — в 25 учеников. Нагрузка разная, но ставка на 18 часов в неделю одинаковая. Учителя, особенно городским с переполненными классами, обижались, что тратят больше сил, а получают как все.
- После последнего повышения МРОТ зарплата обслуживающего персонала доросла до учительской. Что выросла — это хорошо. Но многие учителя высказывали недовольство тем, что их труд оценен так же, как и работа технички.
Ученико-часовая система, говорит Костенко, была эффективна и полезна 10 лет назад. Но сейчас стала слишком сложна для понимания. Он показал "фишку" учителя на двух страницах формата А4, где зарплата сформирована по 12 показателям. И большинство из них именно стимулирующие, и при нехватке средств в фонде оплаты труда могли быть урезаны. Теперь будет только три строчки.
Комментарии
Вот здорово то! На 1000 поднимут доходы!!! Ура!
в 10 раз увеличить требуется сегодня! МИнималка под 200 тысяч у грузчиков в аэропорту, что за позорище!
Да, учителям на грузчиков надо детей учить, 200 тысяч получать лучше, чем 28. Убрать все замороченные предметы, оставить одну физическую культуру, чтобы здоровые были. Ну девочки, чтобы красивые, модели всяко больше учителей получают, да и замуж потом за грузчика легче выйти, чтобы богато жить
Получала 15.000 будет 16.000, вот здорово то
Так 27,5 с подоходным это 23,9 на руки. И стоит в пед на физмат идти? Если мозги есть
вы достали с этими грузчиками это был вброс - а вы скорее верить
Министр приводит расчет: 7,8 млрд рублей разделить на 12 месяцев в году, разделить на 20 тысяч человек
у меня на руки получилось 19792 р. После соцстраха 30% и 13% НДФЛ. У министра видимо свой чуровский калькулятор. И при этом скромно умалчивается что это не на одну ставку зарплата.
Молодец Максик - отлично вывернулся из неприятной ситуации. Целую неделю, как не больше, пересчитывал, бедный, учительские зарплаты, чтобы опровергнуть самого себя и найти фантастическую цифирку в две с небольшим тысячи рублей. Благодетель! Вот только непонятно, если был оклад 2950, а теперь повысится аж до 7010 рублей, еще и стимулирующие при этом в целости-сохранности останутся, то почему зарплата увеличится всего на тысячу? Это что - такая новая математика имени министра Костенко?
Что такое 1000 руб.?????
Вы издеваетесь?
При нонешней нулевой инфляцыи тыщя рублей хорошее подспорьем!