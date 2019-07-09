Вторник, 9 Июль, 15:16

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,87
€ 71,71
Обь
261см -29

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Опрессовка-2019День поля - 2019ЕГЭ-2019
Новости

Расти большая. Алтайским учителям повысят зарплаты

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Педагоги будут получать на 1000-3000 рублей больше
Учитель и ученики школы на Южном. Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Учитель и ученики школы на Южном. Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Зарплаты учителей Алтайского края вырастут в среднем на 1000-3000 рублей к концу 2019 года. Это произойдет из-за изменения система оплаты труда с 1 сентября. Об этом рассказал министр образования и науки региона Максим Костенко на пресс-конференции в понедельник, 8 июля.

Повысят всем

"На конец декабря 2019 года средняя заработная плата будет в районе 27,5 — 28 тысяч рублей (без учета директоров — прим.ред.). В среднем каждый учитель увидит с сентября повышение от 1000 до 3000 рублей. Наибольший прирост получат те, кто сегодня зарабатывает менее 15 тысяч рублей. Никакого снижения не будет. И зарплата будет выше МРОТ", — заверил он.

Фонд оплаты труда педагогических работников муниципальных школ (сюда не относятся дошкольные учреждения) в 2019 году составляет 7,5 млрд рублей краевого бюджета. А ещё в мае 2019 года власти выделили дополнительно 382 млн рублей на оплату труда. Итого сейчас это уже 7,8 млрд рублей — почти треть средств, направленных на систему образования в крае в целом на год. Напомним, что за счет краевого бюджета финансируются школы, детские сады и средне-специальные учебные заведения, ВУЗы — это уже федеральный бюджет.

Министр приводит расчет: 7,8 млрд рублей разделить на 12 месяцев в году, разделить на 20 тысяч человек (количество педагогов в крае), разделить на отчисления во внебюджетные фонды (13% или 1,302 по расчетам бухгалтеров) получается средняя заработная плата в 24961 рубля (такой она будет с сентября 2019 года).

Максим Костенко подчеркнул, что с 2011 года фонд заработной платы педработников (без учета административно-управленческого и обслуживающего персонала) вырос почти в два раза: с 3,9 млрд рублей до 7,8 млрд рублей.

"Средняя зарплата также выросла в два раза: с 12 тысяч до 24,1 тысячи рублей (на 1 июня 2019 года), а с учетом дополнительных средств из бюджета она будет на уровне 24,9 тысяч", — пояснил Костенко.

Да, эта средняя не характеризует финансовую ситуацию каждого конкретного учителя, признает министр. Да, в неё входит и НДФЛ, и отпускные. Такую зарплату или выше получает чуть более половины (52% или 10,4 тысячи) учителей. Около 3000 учителей (15%) — в районе 15 тысяч рублей.

Долой систему

Долгожданное изменение модели оплаты труда учителям Алтайского края произойдет 1 сентября 2019 года. Называется она отраслевой моделью и придет на смену системе оплаты в ученико-часах.

"Зарплата будет включать оклад, ставку заработной платы, повышающие коэффициенты (за наполняемость класса), компенсирующую часть (проверка тетрадей, классное руководство и другое), стимулирующую часть (категория, звание педагога)", — рассказал Костенко.

В основе теперь будет фиксированный оклад. До 1 сентября он на уровне 2950 рублей, с начала учебного года будет 7010 рублей. Именно от него рассчитываются компенсационные и стимулирующие выплаты.

На рост окладов и выравнивание индексации бюджетникам с октября на 4,3% из краевого бюджета дополнительно выделили почти 500 млн рублей.

"Теперь мы не попадаем под закон сообщающихся сосудов, когда стимулирующая часть режется из-за увеличения оклада", — добавил Костенко.

Минусы старой модели

У этой системы было несколько серьезных недостатков:

  • Педагог получает зарплату из фонда оплаты труда и при росте оклада автоматически уменьшалась стимулирующая часть. Особенно часто такое бывало в малокомплектным школах, где на эту часть оплаты труда во второй половине года просто не оставалось денег.
  • При системе оплаты на ученико-часе один учитель работает с классом в 12 учеников, второй — в 25 учеников. Нагрузка разная, но ставка на 18 часов в неделю одинаковая. Учителя, особенно городским с переполненными классами, обижались, что тратят больше сил, а получают как все.
  • После последнего повышения МРОТ зарплата обслуживающего персонала доросла до учительской. Что выросла — это хорошо. Но многие учителя высказывали недовольство тем, что их труд оценен так же, как и работа технички.

Ученико-часовая система, говорит Костенко, была эффективна и полезна 10 лет назад. Но сейчас стала слишком сложна для понимания. Он показал "фишку" учителя на двух страницах формата А4, где зарплата сформирована по 12 показателям. И большинство из них именно стимулирующие, и при нехватке средств в фонде оплаты труда могли быть урезаны. Теперь будет только три строчки.

Материалы по теме

 

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

9.07.2019 14:16
Гость

Вот здорово то! На 1000 поднимут доходы!!! Ура!

0  0
9.07.2019 14:25
гость

в 10 раз увеличить требуется сегодня! МИнималка под 200 тысяч у грузчиков в аэропорту, что за позорище!

0  0
9.07.2019 14:39
гость

Да, учителям на грузчиков надо детей учить, 200 тысяч получать лучше, чем 28. Убрать все замороченные предметы, оставить одну физическую культуру, чтобы здоровые были. Ну девочки, чтобы красивые, модели всяко больше учителей получают, да и замуж потом за грузчика легче выйти, чтобы богато жить

0  0
9.07.2019 14:41
Гость

Получала 15.000 будет 16.000, вот здорово то

0  0
9.07.2019 14:41
гость

Так 27,5 с подоходным это 23,9 на руки. И стоит в пед на физмат идти? Если мозги есть

0  0
9.07.2019 14:43
- гость -

вы достали с этими грузчиками это был вброс - а вы скорее верить

0  0
9.07.2019 14:43
- гость -

Министр приводит расчет: 7,8 млрд рублей разделить на 12 месяцев в году, разделить на 20 тысяч человек

у меня на руки получилось 19792 р. После соцстраха 30% и 13% НДФЛ. У министра видимо свой чуровский калькулятор. И при этом скромно умалчивается что это не на одну ставку зарплата.

0  0
9.07.2019 14:47
- гость -

Молодец Максик - отлично вывернулся из неприятной ситуации. Целую неделю, как не больше, пересчитывал, бедный, учительские зарплаты, чтобы опровергнуть самого себя и найти фантастическую цифирку в две с небольшим тысячи рублей. Благодетель! Вот только непонятно, если был оклад 2950, а теперь повысится аж до 7010 рублей, еще и стимулирующие при этом в целости-сохранности останутся, то почему зарплата увеличится всего на тысячу? Это что - такая новая математика имени министра Костенко?

0  0
9.07.2019 14:48
- гость -

Что такое 1000 руб.?????
Вы издеваетесь?

0  0
9.07.2019 14:55
Даша Сибирячк

При нонешней нулевой инфляцыи тыщя рублей хорошее подспорьем!

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
15:08
Жителя Горного Алтая судят за удар подруге в нос 0
14:59
Путин подарил красноярскому школьнику щенка золотистого ретривера 0
14:31
Голикова: в 2019 году диспансеризацию должны пройти 62 млн россиян 5
14:18
Алтайского подростка после удара током на ж/д путях осмотрит невролог 3
14:02
Расти большая. Алтайским учителям повысят зарплаты 10
13:59
Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности в России 0
13:41
Глава Забайкалья лишил чиновников служебного транспорта и сэкономил 800 тысяч 3
13:20
Зоозащитники намерены спасти стаю бродячих собак в Барнауле 13
12:46
Запрет рекламы лекарств рассмотрит Госдума: чтобы люди не лечились сами 6
12:30
МЧС объявило штормпрогноз из-за жары в Алтайском крае 0
12:15
Экс-защитник "Спартака" Дмитрий Ананко сыграл с детьми в футбол в Барнауле 0
12:07
Гибель 13-летнего мальчика в озере на Алтае проверяет СК 0
11:56
Автобус сбил 15-летнего велосипедиста в Барнауле 8
11:39
Причины для отказа работнику в отпуске уточнили в Роструде 0
11:28
Мэр Рубцовска назначил нового заместителя 0
11:14
Депутат Госдумы увидела из космоса бомбардировку Донбасса 5
10:54
Соперниками "Динамо-Алтай" в первенстве ВХЛ станут восемь команд 0
10:31
Превратить обычный телевизор в медиацентр при минимальных затратах – реально ли 1
10:05
В Горно-Алтайске осудили мужчин, забетонировавших бийчанина в туалете 0
09:46
Бумажные проездные для льготников отменят в Барнауле 4
09:31
В Барнауле открытие новой клиники увеличило доступность медпомощи 1
09:16
Экс-чиновника мэрии Новосибирска осудили за попытку мошенничества 0
09:01
На долгую память: яркий магнит с фото станет лучшим подарком 0
08:46
Росавтодор возьмет на баланс трассу до Телецкого озера 5
08:34
На Алтае выявили самую высокую природную радиацию в России 1
08:02
Открытый космос для возможностей: почему бизнесу нужен офис в формате open-space 0
07:50
Прогноз погоды в Алтайском крае: до +32°C, дожди и грозы 0
07:41
Росстат отчитался о нулевой инфляции в России 13
07:34
Для вынесения вердикта по делу об убийстве Михаила Седова выбрали присяжных 25
07:15
Новые предметы и проекты: какие изменения произойдут в школах с 1 сентября 10
07:01
Человек, кот и пес: книги, которые заставят ваше сердце растаять 0
06:30
Роллердром, спорткомплекс и скамья влюбленных: как обновят парк в Новоалтайске 0
06:01
Второй иностранный язык станет обязательным в алтайских школах с 1 сентября 38
23:47
Сын российского "мясного короля" Владимира Маругова погиб в ДТП на мотоцикле 26
23:19
Священник РПЦ заявил, что женщины "слабее умом, чем мужчины" 21
23:01
Игрок сборной России по пляжному гандболу погибла в Польше 2
22:29
Володин призвал экстрадировать ведущего "Рустави 2" в Россию и осудить 2
22:09
Рубцовчанин украл 20 бутылок пива и позировал перед камерами наблюдения 2
21:46
Медведев посмеялся над вице-премьерами на совещании 5
21:01
Житель Курска отсудил 2 млн рублей за клад, который "потеряли" полицейские 6
20:31
Алтайский подросток утонул в автомобиле, скатившемся ночью в реку 0
20:01
Проспект Красноармейский перекроют в Барнауле из-за ремонта трамвайных путей 3
19:33
Пьяный житель Алтая решил покатать племянника и устроил смертельное ДТП 1
19:05
Путин повысил Евкурова до генерал-лейтенанта и назначил его замминистра обороны 1
18:18
Пункт сбора гумпомощи пострадавшим от паводка в Приангарье работает на Алтае 1
17:46
Украинский телеканал NewsOne отменил телемост с Россией из-за угроз 2
17:11
Песков назвал мат в адрес Путина в эфире "Рустави 2" большим позором для грузин 20
16:52
Алтайский депутат рассказал Медведеву про местный проект с бесплатными юристами 7
16:21
Можно ли успеть подать документы в вуз без результатов ЕГЭ 0
16:05
Жириновский возглавил список ЛДПР на выборах в Республике Алтай 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.