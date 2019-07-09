Расти большая. Алтайским учителям повысят зарплаты

Зарплаты учителей Алтайского края вырастут в среднем на 1000-3000 рублей к концу 2019 года. Это произойдет из-за изменения система оплаты труда с 1 сентября. Об этом рассказал министр образования и науки региона Максим Костенко на пресс-конференции в понедельник, 8 июля.

Повысят всем

"На конец декабря 2019 года средняя заработная плата будет в районе 27,5 — 28 тысяч рублей (без учета директоров — прим.ред.). В среднем каждый учитель увидит с сентября повышение от 1000 до 3000 рублей. Наибольший прирост получат те, кто сегодня зарабатывает менее 15 тысяч рублей. Никакого снижения не будет. И зарплата будет выше МРОТ", — заверил он.

Фонд оплаты труда педагогических работников муниципальных школ (сюда не относятся дошкольные учреждения) в 2019 году составляет 7,5 млрд рублей краевого бюджета. А ещё в мае 2019 года власти выделили дополнительно 382 млн рублей на оплату труда. Итого сейчас это уже 7,8 млрд рублей — почти треть средств, направленных на систему образования в крае в целом на год. Напомним, что за счет краевого бюджета финансируются школы, детские сады и средне-специальные учебные заведения, ВУЗы — это уже федеральный бюджет.

Министр приводит расчет: 7,8 млрд рублей разделить на 12 месяцев в году, разделить на 20 тысяч человек (количество педагогов в крае), разделить на отчисления во внебюджетные фонды (13% или 1,302 по расчетам бухгалтеров) получается средняя заработная плата в 24961 рубля (такой она будет с сентября 2019 года).

Максим Костенко подчеркнул, что с 2011 года фонд заработной платы педработников (без учета административно-управленческого и обслуживающего персонала) вырос почти в два раза: с 3,9 млрд рублей до 7,8 млрд рублей.

"Средняя зарплата также выросла в два раза: с 12 тысяч до 24,1 тысячи рублей (на 1 июня 2019 года), а с учетом дополнительных средств из бюджета она будет на уровне 24,9 тысяч", — пояснил Костенко.

Да, эта средняя не характеризует финансовую ситуацию каждого конкретного учителя, признает министр. Да, в неё входит и НДФЛ, и отпускные. Такую зарплату или выше получает чуть более половины (52% или 10,4 тысячи) учителей. Около 3000 учителей (15%) — в районе 15 тысяч рублей.

Долой систему

Долгожданное изменение модели оплаты труда учителям Алтайского края произойдет 1 сентября 2019 года. Называется она отраслевой моделью и придет на смену системе оплаты в ученико-часах.

"Зарплата будет включать оклад, ставку заработной платы, повышающие коэффициенты (за наполняемость класса), компенсирующую часть (проверка тетрадей, классное руководство и другое), стимулирующую часть (категория, звание педагога)", — рассказал Костенко.

В основе теперь будет фиксированный оклад. До 1 сентября он на уровне 2950 рублей, с начала учебного года будет 7010 рублей. Именно от него рассчитываются компенсационные и стимулирующие выплаты.

На рост окладов и выравнивание индексации бюджетникам с октября на 4,3% из краевого бюджета дополнительно выделили почти 500 млн рублей.

"Теперь мы не попадаем под закон сообщающихся сосудов, когда стимулирующая часть режется из-за увеличения оклада", — добавил Костенко.

Минусы старой модели

У этой системы было несколько серьезных недостатков:

Педагог получает зарплату из фонда оплаты труда и при росте оклада автоматически уменьшалась стимулирующая часть. Особенно часто такое бывало в малокомплектным школах, где на эту часть оплаты труда во второй половине года просто не оставалось денег.

При системе оплаты на ученико-часе один учитель работает с классом в 12 учеников, второй — в 25 учеников. Нагрузка разная, но ставка на 18 часов в неделю одинаковая. Учителя, особенно городским с переполненными классами, обижались, что тратят больше сил, а получают как все.

После последнего повышения МРОТ зарплата обслуживающего персонала доросла до учительской. Что выросла — это хорошо. Но многие учителя высказывали недовольство тем, что их труд оценен так же, как и работа технички.

Ученико-часовая система, говорит Костенко, была эффективна и полезна 10 лет назад. Но сейчас стала слишком сложна для понимания. Он показал "фишку" учителя на двух страницах формата А4, где зарплата сформирована по 12 показателям. И большинство из них именно стимулирующие, и при нехватке средств в фонде оплаты труда могли быть урезаны. Теперь будет только три строчки.