С 1 августа работающие пенсионеры будут получать повышенную пенсию. Размер прибавки зависит от того, какие пенсионные взносы делали работодатели в 2018 году.

"Если пенсионер вышел на пенсию в прошлом году, он получит максимальную ежемесячную прибавку в 244,47 рубля", — пишет "Лайф".

Есть два основных способа узнать размер пенсии: первый из них – это через личный кабинет на сайте ПФР. Там отражаются сразу два размера – текущий и тот, что будет, когда пенсионер станет неработающим.

Второй способ – это личное обращение в любое отделение Пенсионного фонда. Новый размер пенсии начисляется в течение двух-трех месяцев с момента увольнения.