Активисты общественной организации "Гражданский патруль" выступили с инициативой воссоздать Петропавловский собор в Барнауле.
Как сообщил Amic.ru представитель организации Игорь Берг, общественники на имя главы Барнаула Сергея Дугина направили предложение произвести раскопки в том месте, где до 1935 года располагался собора Петра и Павла.
Инициаторы просят музеефицировать фундамент здания и включить его в список культурного наследия. Инициатива нашла поддержку у Русской православной церкви.
"Это не только существенно обогатит знания по истории города, но и позволит сформировать с помощью современных методов музеефикации уникальные туристические объекты в исторической части Барнаула", – рассказал "Гражданскому патрулю" митрополит Барнаульский и Алтайский, глава Алтайской митрополии Сергий.
По его словам, разрешение на проведение археологических работ от Минкульта уже получено.
В качестве примера подобных мероприятий "Гражданский патруль" приводит музеефикацию фундамента Троицкого собора в Бийске, благодаря чему город получил еще одну достопримечательность.
"В Бийске были проведены раскопки и восстановлен фундамент Троицкого собора, восстановлены могилы выдающихся людей Бийска, похороненных за алтарем собора", – оперирует фактами Берг.
Петропавловский собор – это первое каменное здание города 1771 года постройки. Его история – неотъемлемая часть истории города Барнаула. Стройный силуэт Петропавловского собора подчеркивал основную композиционную ось исторического центра Барнаула.
В 1935 году на фоне антирелигиозной кампании, проводимой в СССР, Петропавловский собор был разрушен. В настоящее время на его территории (площадь Свободы) располагается сквер, в котором в разные годы были установлены: памятник дважды Герою Советского Союза летчику П.А. Плотникову (1953), бюст И.И. Ползунову (1987), памятник жертвам политических репрессий (2010).
Комментарии
На городские деньги этот праздник хотят сделать? Может стены крепости на горе тоже восстановят?
а попы не охренелили ли в конец?!?!?!?!?!