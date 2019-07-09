Активисты общественной организации "Гражданский патруль" выступили с инициативой воссоздать Петропавловский собор в Барнауле.

Как сообщил Amic.ru представитель организации Игорь Берг, общественники на имя главы Барнаула Сергея Дугина направили предложение произвести раскопки в том месте, где до 1935 года располагался собора Петра и Павла.

Инициаторы просят музеефицировать фундамент здания и включить его в список культурного наследия. Инициатива нашла поддержку у Русской православной церкви.

"Это не только существенно обогатит знания по истории города, но и позволит сформировать с помощью современных методов музеефикации уникальные туристические объекты в исторической части Барнаула", – рассказал "Гражданскому патрулю" митрополит Барнаульский и Алтайский, глава Алтайской митрополии Сергий.

По его словам, разрешение на проведение археологических работ от Минкульта уже получено.

В качестве примера подобных мероприятий "Гражданский патруль" приводит музеефикацию фундамента Троицкого собора в Бийске, благодаря чему город получил еще одну достопримечательность.

"В Бийске были проведены раскопки и восстановлен фундамент Троицкого собора, восстановлены могилы выдающихся людей Бийска, похороненных за алтарем собора", – оперирует фактами Берг.

Петропавловский собор – это первое каменное здание города 1771 года постройки. Его история – неотъемлемая часть истории города Барнаула. Стройный силуэт Петропавловского собора подчеркивал основную композиционную ось исторического центра Барнаула.

В 1935 году на фоне антирелигиозной кампании, проводимой в СССР, Петропавловский собор был разрушен. В настоящее время на его территории (площадь Свободы) располагается сквер, в котором в разные годы были установлены: памятник дважды Герою Советского Союза летчику П.А. Плотникову (1953), бюст И.И. Ползунову (1987), памятник жертвам политических репрессий (2010).