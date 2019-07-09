Госдума упростила процедуру подтверждения инвалидности

Госдума в третьем чтении приняла законопроект об упрощении процедуры подтверждения инвалидности для парковки в местах, специально зарезервированных для людей с ограниченными возможностями.

Законопроект призван освободить инвалидов от необходимости постоянно носить с собой бумажную справку о состоянии здоровья, чтобы воспользоваться бесплатной парковкой.

Таким людям станет достаточно просто зарегистрировать автомобиль с правом на бесплатную парковку через Госуслуги.

"После вступления в силу закона региональные м муниципальные власти должны будут сами сверяться с данными федерального реестра, а для инвалидов с лета 2020 года отпадет необходимость получать отдельное местное разрешение на бесплатную парковку и угроза штрафа за неоплату по незнанию ", – пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Также парламентарии в ходе обсуждения закрепили в законопроекте норму о выделении не менее 10% мест на парковках общего пользования для инвалидов I и II групп.

Закон вступит в силу с 1 июля 2020 года.