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Долинский: трассу Барнаул – Бийск расширят до четырех полос

, ИА "Амител"
Реконструкцию Чуйского тракта в Алтайском крае и Республике Алтай хотят провести до 2024 года
Фото: из архива amic.ru

Фото: из архива amic.ru

Чуйский тракт готовятся на всей протяженности расширить до четырех полос, сообщает Sibnet со ссылкой на утверждение руководителя Упрдор "Алтай" Ярослава Долинского.

Он заявил, что готовится реконструкция участка от границы Алтайского края с Новосибирской областью до Горно-Алтайска. По его словам, федеральные дорожники могут справиться с задачей в течение пяти лет.

"Мы планируем всю дорогу от границы с Новосибирской областью до Горно-Алтайска сделать четырехполосной за счет как реконструкции, так и капитального ремонта, — анонсировал Долинский. — Это требование времени, трасса со все возрастающей нагрузкой уже не справляется".

Он уточнил, что работы уже ведутся. В частности, в ноябре сдадут в эксплуатацию участок длиной почти 9 километров возле райцентра Тальменкого района.

В 2020 году, по словам начальника Упрдор "Алтай", специалисты начнут расширение трассы Барнаул – Бийск.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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