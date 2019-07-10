Голосование за лучший символ города стартовало в Барнауле

Онлайн-голосование на лучший символ города стартовало в Барнауле. Его в соцсети "ВКонтакте" запустил Общероссийский народный фронт.

"Предлагаем вам пройти опрос с целью выявления лучшего символа Барнаула. Впоследствии набравший наибольшее количество голосов символ будет предложен местным властям при разработке проектов брендирования территории", – пишут организаторы.

В списке для голосования следующие объекты:

Комплекс Нагорного парка (буквы БАРНАУЛ, набережная, Нагорный парк);

Дом под шпилем;

Демидовская площадь;

Мемориальный комплекс на пл. Победы;

Ползунов И.И. – создатель первой паровой машины;

Демидов А.Н. – основатель горнозаводской промышленности;

Открытие Алтайской железной дороги в 1915 году;

Начало строительства медеплавильного завода Акинфия Демидова в 1730 году;

Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае".

Объекты были выбраны на основании опроса горожан и экспертного мнения.

На момент публикации новости проголосовало всего 24 человека. Принять участие в опросе можно до 25 июля 2019 года.