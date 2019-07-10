Голосование за лучший символ города стартовало в Барнауле

Онлайн-голосование на лучший символ города стартовало в Барнауле. Его в соцсети "ВКонтакте" запустил Общероссийский народный фронт.
"Предлагаем вам пройти опрос с целью выявления лучшего символа Барнаула. Впоследствии набравший наибольшее количество голосов символ будет предложен местным властям при разработке проектов брендирования территории", – пишут организаторы.
В списке для голосования следующие объекты:
- Комплекс Нагорного парка (буквы БАРНАУЛ, набережная, Нагорный парк);
- Дом под шпилем;
- Демидовская площадь;
- Мемориальный комплекс на пл. Победы;
- Ползунов И.И. – создатель первой паровой машины;
- Демидов А.Н. – основатель горнозаводской промышленности;
- Открытие Алтайской железной дороги в 1915 году;
- Начало строительства медеплавильного завода Акинфия Демидова в 1730 году;
- Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае".
Объекты были выбраны на основании опроса горожан и экспертного мнения.
На момент публикации новости проголосовало всего 24 человека. Принять участие в опросе можно до 25 июля 2019 года.
Комментарии
Не нагорный парк, а юбилейный.
Господи, Нагорный парк-то что за достопримечательность?! Нету у нас в городе ничего поистине примечательного, только раздутие чего-то из ничего
нужно не в контакте а на Амике запускать голосование.
А то так 24 человека и проголосуют
Дом под шпилем. символ Барнаула.
Дугинская плитка - символ Барнаула
Как бы выразить в символах отключение горячей воды на пол-лета? Все гости офигевают!
Придумал: срывающий люки десятиэтажный фонтан кипятка!