Кудрин рассказал, почему россияне не спешат заниматься бизнесом

Потенциальных бизнесменов в России недостаточно, чтобы обеспечить целевой рост экономики, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина.

По его словам, больше половины предпринимателей в стране считают бизнес опасным занятием, а работу правоохранителей – "недостаточно справедливой и прозрачной".

Кудрин отметил, что около 6% молодых людей готовы или желают начать бизнес, но только 2% открывают его.

Он выразил уверенность, что это недостаточно для страны, желающей прорыва, в том числе в области частных инвестиций, на основе которых будет обеспечиваться экономический рост. Он привел в пример активно развивающиеся страны, где число желающих открыть свое дело доходит до 50%.

В этой связи Кудрин заявил о необходимости властей улучшить отношение к предпринимательству, в том числе к вопросам его безопасности.

Ранее Кудрин отметил, что дальнейший рост экономики России должен быть сопряжен с улучшением инвестиционного климата и уровня доверия бизнеса к судебной и в целом правоохранительной системе. Эти слова были основаны на результатах экспертного опроса, проведенного Федеральной службой охраны (ФСО) для бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Согласно полученным данным, 69,2% экспертов не считают ведение бизнеса в России безопасным (в 2018 – 67,2%, в 2017 – 57,1%).

После представитель министерства сообщил, что в МВД не получали от Счетной палаты предложений о реформировании своей работы, а также подчеркнул, что правоохранители каждый год улучшают подходы к диалогу с бизнесом.