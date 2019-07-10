Кудрин рассказал, почему россияне не спешат заниматься бизнесом

Потенциальных бизнесменов в России недостаточно, чтобы обеспечить целевой рост экономики, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина.
По его словам, больше половины предпринимателей в стране считают бизнес опасным занятием, а работу правоохранителей – "недостаточно справедливой и прозрачной".
Кудрин отметил, что около 6% молодых людей готовы или желают начать бизнес, но только 2% открывают его.
Он выразил уверенность, что это недостаточно для страны, желающей прорыва, в том числе в области частных инвестиций, на основе которых будет обеспечиваться экономический рост. Он привел в пример активно развивающиеся страны, где число желающих открыть свое дело доходит до 50%.
В этой связи Кудрин заявил о необходимости властей улучшить отношение к предпринимательству, в том числе к вопросам его безопасности.
Ранее Кудрин отметил, что дальнейший рост экономики России должен быть сопряжен с улучшением инвестиционного климата и уровня доверия бизнеса к судебной и в целом правоохранительной системе. Эти слова были основаны на результатах экспертного опроса, проведенного Федеральной службой охраны (ФСО) для бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Согласно полученным данным, 69,2% экспертов не считают ведение бизнеса в России безопасным (в 2018 – 67,2%, в 2017 – 57,1%).
После представитель министерства сообщил, что в МВД не получали от Счетной палаты предложений о реформировании своей работы, а также подчеркнул, что правоохранители каждый год улучшают подходы к диалогу с бизнесом.
Комментарии
проблема в том, что с точки зрения "курдяшки сью", бизнес - это что-то, приносящее доход в его карман, а на самом деле 50% молодежи и без этого занимаются бизнесом.
диалог с бизнесом? Силовики просто отжимают бизнес
Потому что на начальном этапе замордуют онлайн кассами, налогами, инспекции , рпн прибежит на полгода вперёд счета выставлять и проверки проверки проверки.. там отсегни, там дай...
Это специально такие условия для ведения бизнеса создали, чтоб другим было не повадно свое дело открывать!
10.07.2019 12:41
- гость -
Где-то согласен с "засильем чиновников", но... давайте посмотрим с другой стороны. Повсеместный обсчёт-обвес, переклеивание ярлыков на просроченной продукции, торговля поддельным спиртным, в том числе и продажа несовершеннолетним и, как апофеоз, сожжёные люди в "хромой лошади" и "зимней вишне". И вот этих "ангелов с крылышками" третируют злые чиновники? А беда, на мой взгляд заключается в одном - и те, и другие хотят стать богатыми сейчас и немедленно. Как чиновники не хотят жить на зарплату, так и предприниматели не хотят получать 5-10 % прибыли, им дай не менее 100.
Если человек за 30 лет у финансовой власти не понял, что из россиян невозможно сделать американцев, гнать его нужно взашей. И вслед за ним всех птенцов ВШЭ и других гайдаровских выкормышей.А России нужны национально ориентированные экономисты. Не Кудрину, вкладывавшему миллиарды долларов в американскую экономику. плакаться об отсутствии инвестиций. На те миллиарды можно было построить такую промышленность, которая нам и не снилась. И именно она должна стать драйвером роста экономики, а не пресловутый малый и средний бизнес. Они могут решить только вопросы занятости людей, не нашедших себя в большой экономике.