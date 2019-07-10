Прототип инновационной модели трактора, оснащенного системой беспилотного вождения, представило НПО автоматики (входит в состав "Роскосмоса") на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019, сообщается на сайте госкорпорации.
"На тракторе отсутствуют привычные органы управления – в нем нет кабины, руля и педалей. Во время движения машина автономна и способна определять собственную локацию на местности за счет установки нескольких систем", – говорится в сообщении.
За движение отвечает специальный контроллер, который получает со спутника необходимую информацию для построения маршрута и обрабатывает ее.
"Электронный мозг" самостоятельно принимает решения и способен обучаться в процессе работы, накапливая знания. Искусственный интеллект машины обеспечивает ее безопасное движение по траектории с оптимальными скоростями.
"Наша система управления универсальна, и с определенными доработками ее можно установить практически на любой комбайн или трактор, тем самым сделать его беспилотным и эффективным", – рассказал генеральный директор НПО автоматики Андрей Мисюра.
Глаза трактора – специальные камеры с функцией точного вождения, которые определяют препятствия и строят траекторию движения. Трактор работает в связке с системой коррекции спутникового сигнала, которая обеспечивает точность до 10 сантиметров.
При этом программу движения машине задает оператор – специалист схематично составляет маршрут и следит за правильностью выполнения задания.
В середине июня премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что "Роскосмос" использовал лишь 22% от выделенных денег до конца года и дал указание до конца года освоить еще около 200 млрд рублей.
Комментарии
По GPSу гоняет?
Просто ездит что-ли?
А почему тракторами роскосмос занимается?))
Или что уж получилось?))
Органы управления.... блин... я столько не выкурю...
Уважаемый редактор! Может лучше про реактор,
Про любимый лунный трактор? Ведь нельзя же, год подряд
То тарелками пугают, дескать, подлые, летают,
То у вас собаки лают, то руины говорят. В.Высоцкий.
"Роскосмос" показал инновационный беспилотный трактор - из китайского квадроцикла что может получиться............
Делали ракету - получился трактор - вот и освоили 200 ярдов
Понятно, ракеты делать не получается (не долетают до космоса), решили перепрофилироваться...
беспилотному трактору фары зачем? Крылья колес зачем?
Кто то реально верит, что представители совковой номенклатуры и их последышы без флага и родины, обгладывающие тушу убитой ими страны, могут что то изобрести?
Не будут его колхозники покупать. Как на таком чудище в соседнюю деревню за водкой гонять и тёлок катать? Никак.