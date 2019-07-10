Прототип инновационной модели трактора, оснащенного системой беспилотного вождения, представило НПО автоматики (входит в состав "Роскосмоса") на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019, сообщается на сайте госкорпорации.

"На тракторе отсутствуют привычные органы управления – в нем нет кабины, руля и педалей. Во время движения машина автономна и способна определять собственную локацию на местности за счет установки нескольких систем", – говорится в сообщении.

За движение отвечает специальный контроллер, который получает со спутника необходимую информацию для построения маршрута и обрабатывает ее.

"Электронный мозг" самостоятельно принимает решения и способен обучаться в процессе работы, накапливая знания. Искусственный интеллект машины обеспечивает ее безопасное движение по траектории с оптимальными скоростями.

"Наша система управления универсальна, и с определенными доработками ее можно установить практически на любой комбайн или трактор, тем самым сделать его беспилотным и эффективным", – рассказал генеральный директор НПО автоматики Андрей Мисюра.

Глаза трактора – специальные камеры с функцией точного вождения, которые определяют препятствия и строят траекторию движения. Трактор работает в связке с системой коррекции спутникового сигнала, которая обеспечивает точность до 10 сантиметров.

При этом программу движения машине задает оператор – специалист схематично составляет маршрут и следит за правильностью выполнения задания.

В середине июня премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что "Роскосмос" использовал лишь 22% от выделенных денег до конца года и дал указание до конца года освоить еще около 200 млрд рублей.