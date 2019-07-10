Туриста из Барнаула пытался ограбить в Петербурге приезжий из Москвы, сообщают "Невские новости".
Инцидент произошел на набережной канала Грибоедова в Петербурге во вторник утром, 9 июля.
Злоумышленник не смог скрыться – его задержали граждане и передали полиции.
Как сообщили агентству в правоохранительных органах, житель Москвы 1990 года рождения, неработающий, ранее судимый за разбой, отнял рюкзак у барнаульца.
Отмечается, что в сумке лежали 11 тыс. 100 белорусских рублей, мобильный телефон и солнцезащитные очки.
В мае 2017 года туристку в Москве обокрал злоумышленник в костюме Винни-Пуха, которая передала ему купюру в 5 тысяч рублей, чтобы заплатить за снимок.
Комментарии
заголовок - огонь!
новость прекрасна
Аж три города и одно государство в названии. Огонь!
Завидуйте молча, это опыт
Может он думал что это саратовец с тэнге))