Туриста из Барнаула пытался ограбить в Петербурге приезжий из Москвы, сообщают "Невские новости".

Инцидент произошел на набережной канала Грибоедова в Петербурге во вторник утром, 9 июля.

Злоумышленник не смог скрыться – его задержали граждане и передали полиции.

Как сообщили агентству в правоохранительных органах, житель Москвы 1990 года рождения, неработающий, ранее судимый за разбой, отнял рюкзак у барнаульца.

Отмечается, что в сумке лежали 11 тыс. 100 белорусских рублей, мобильный телефон и солнцезащитные очки.

В мае 2017 года туристку в Москве обокрал злоумышленник в костюме Винни-Пуха, которая передала ему купюру в 5 тысяч рублей, чтобы заплатить за снимок.