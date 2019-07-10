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Пробка образовалась на трассе Р-256 из-за военной колонны

, ИА "Амител"
В четверг, 11 июля, также будут перекрыты два участка на трассе Р-256
Военная колонна вновь стала причиной пробки на трассе Р-256

Военная колонна вновь стала причиной пробки на трассе Р-256

Большая пробка образовалась на трассе Р-256 примерно в 40 километрах от Барнаула в сторону Косихи, сообщил ИА "Амител" автолюбитель.

Ранее сообщалось, что в среду, 10 июля, военные перекроют трассу с 16:40 до 19:40 на автодороге "257-й км автодороги Р-256 – а/д Р-256 – н.п. Контошино". И с 16:40 до 19:40 на автодороге "267-й км автодороги Р-256 – а/д Р-256 – 258-й км автодороги Р-256".

Впрочем, как рассказал собеседник, военные закончили свои маневры раньше предполагаемого срока, и трасса стала свободна на час раньше, чем ожидалось.  

В четверг, 11 июля, также будут перекрыты два участка:

– с 21:40 11 июля до 00:40 на автодороге "н.п. Контошино – а/д Р-256 – н.п. Полковниково". 
– с 21:40 11 июля до 00:40 на автодороге "258-й км автодороги Р-256 – а/д Р-256 – н.п. Полковниково".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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