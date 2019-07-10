Здание на месте "Барнаульского разлома" почти достроили

Несанкционированное строительство коммерческой недвижимости на месте знаменитого "Барнаульского разлома" близится к завершению, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

По информации издания, металлический каркас уже обшили панелями и смонтировали витражное остекление. Его площади планируют сдавать в аренду торговым организациям.

"Посредники уже давно и активно ведут поиск арендаторов в новые помещения", – констатирует портал.

Строительство по адресу улица Партизанская, 60 началось в июне. В администрации города говорят, что не выдавали разрешение на строительство, и будут добиваться демонтирования объекта. Участок принадлежит предпринимателю Алексею Аболымову и гражданину Дании Ниелу Смиту.

История "Барнаульского разлома" началась в 2006-м году, когда два бизнесмена возвели здесь элитный семиэтажный бизнес-центр. Однако, не успев завершить облицовку и внутреннюю отделку объекта, поссорились и решили поделить его пополам. В итоге постройка оказалась фактически распиленной на две части.

После этого она 10 лет так и простояла, пока суд не постановил снести бизнес-центр. С 2016-го года и до настоящего момента территория пустовала. Земля расположена в самом центре краевой столицы и потенциально может стоить десятки миллионов рублей.