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Барнаульскую аллею исключили из программы благоустройства из-за арендатора

, ИА "Амител"
Аллею Целинников хотели отремонтировать в 2018 году, даже деньги на это были, но оказалось, что у нее есть арендатор
Аллея Целинников. Фото: livejournal.com

Аллея Целинников. Фото: livejournal.com

Аллея Целинников в Барнауле не была отремонтирована в 2018 году, как планировали власти, из-за арендатора участка. О причинах исключения объекта из федеральный программы порталу Amic.ru рассказали в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула и администрации Ленинского района.

Аллея, расположенная между улицами Антона Петрова, Исакова и четной и нечетной сторонами Островского, входила в один проект благоустройства вместе с площадью Мира. Их планировали благоустроить в 2018 году. Но на аллее ничего сделано не было. В администрации сообщили, что причина в наличии арендатора.

"Значительная часть земельного участка, относящегося к аллее Целинников, предоставлена в аренду Управлением имущественных отношений Алтайского края ООО "Мираж". Следовательно, выполнить работы по благоустройству на земельном участке, не находящемся в муниципальной собственности, за счет бюджетных средств было невозможно", — уточнили в мэрии.

Действительно, сначала объекты площадь Мира и аллея Целинников были включены в программу благоустройства "Формирование современной городской среды города Барнаула". Площадь и аллею выбрали сами жители во время голосования за президента в марте 2018 года. В список территорий, на благоустройство которых выделят деньги из федерального бюджета, попали также пешеходная часть улицы Молодежная, Нагорный парк, сквер химиков на Потоке, Ленинградская аллея (от Попова до Ленинградской), сквер адмирала Кузнецова (на Шумакова-Балтайская).

Все объекты были благоустроены в прошлом году, кроме аллеи Целинников.

"Стоимость благоустройства аллеи Целинников по проектно-сметной документации на момент разработки, то есть в ценах 2018 года, составила 16,895 млн рублей", — уточнили в администрации.

Сейчас ООО "Мираж" готовит документы по межеванию земельного участка. Если процесс пройдет успешно, то аллею ещё могут включить в программу благоустройства в последующие годы. Но пока федеральные власти, выделяя деньги, делают акцент на дворовые территории. На общественные зоны денег выделяют меньше, чем в прошлом году.

Кстати, жителей этот вопрос волнует не меньше, чем нас. За ремонт здесь с подачи ЛДПР собирают подписи.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

12.07.2019 06:39
Пионер

Некомпетентность барнаульских чиновников поражает иногда.

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12.07.2019 08:08
Я

Налицо упущенная выгода на сумму 16,8 млн.руб. Администрация планирует их компенсировать за счет ООО "Мираж"?

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12.07.2019 08:15
Я

И вообще какая-то мутная сделка по ареде аллеи. Не удивлюсь, если выяснится что администрация города платит ООО "Мираж" за проведение городских мероприятий на арендованном участке.

0  0
12.07.2019 08:19
Злая гостья

ООО "Мираж" выделит кусочек, планируемый к благоустройству, из своей аренды земли - благоустраивайте.

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12.07.2019 09:29
111

каким образом аллея изначально попала в федеральную программу, если она не находилась в муниципальной собственности и априори не могла участвовать в этой программе?

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12.07.2019 09:35
Morena

А что, расторгнуть договор совесть не позволяет? Территория не ухожена. Трава не скошена (кстати за это административный штраф), часть парка огорожена не понятно для каких целей.

С одной стороны можно было сделать для велодорожки, с другой для роликов и скейтов, зимой лыжню накатать, в огороженной части сделать открытый бассейн, а то дети в грязном фонтане на площади Мира купаются.

Неужели администрации Ленинского района нравится, что из их окон видна совсем не "Красная площадь", при чем с обеих сторон.

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