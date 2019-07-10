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Новости

В барнаульском супермаркете "Аксиома" ликвидировали пожар

, ИА "Амител"
Огонь возник на крыше здания

Фото: vk.com/barneos22

Пожар в барнаульском строительном супермаркете "Аксиома" ликвидирован, сообщили ИА "Амител"  в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Возгорание на крыше здания произошло днем 10 июля. Площадь пожара на момент локализации составила около 150 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

По предварительным данным, в здании на момент возгорания находилось около 150 человек, порядка 70 из них — персонал. Провели эвакуацию.

Огнем повреждена обшивка крыши. В результате пожара никто не пострадал. Торговые помещения пламенем не повреждены.

По предварительным данным, возгорание случилось из-за короткого замыкания. По словам очевидца, пожар возник из-за кондиционера, который установили пару дней назад. Точную причину произошедшего установят по результатам пожарной экспертизы.

Сообщение о возгорании поступило в 14:02, в 14:29 пожар был локализован, а в 14:37 – ликвидирован.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

10.07.2019 14:56
Ирина

Сначала произошёл хлопок, а затем повалил чёрный дым.

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10.07.2019 15:09
- гость -

А за яички возьмут того кто установил кондиционер, наверное уже сейчас забился в угол.

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10.07.2019 15:16
- гость -

а чего автоматической системы пожаротушения нет там?

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10.07.2019 15:21
- гость -

так видно же, что пожар сверху, а не внизу здания. что автоматическая система потушит?

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