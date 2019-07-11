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Фотографии с ярко-голубым озером заполонили соцсети этим летом. Водоём под Новосибирском принадлежит Сибирской генерирующей компании, он заполнен технической водой, где растворены соли кальция и оксиды различных металлов. "Новосибирские Мальдивы" — так прозвали золотоотвал с опасными отходами. Расположен он всего в несколько минут езды от города.

Одним из главных факторов, повлиявших на удивительный цвет золоотвала, стала его большая глубина — почти два метра. СГК предупреждает, что купаться в золоотвале нельзя. Вода в нём имеет высокую щелочную среду и контакт кожи с такой водой может привести к аллергической реакции.