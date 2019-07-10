Квартал с 29 жилыми домами появится на месте пруда Лесного в Барнауле

Какой будет общая площадь участка, неизвестно / Фото: altayrealt.ru

Многофункциональный жилой комплекс может появиться в Барнауле на искусственном земельном участке, который создадут на месте пруда Лесной на реке Барнаулке, пишет "Алтайский портал недвижимости".

Если проект все-таки будет реализован, то этот гигантский ЖК появится в гуще леса с одной стороны, и рядом с частным сектором поселка Кирова – с другой. Также неподалеку расположена туберкулезная больница и тюрьма. Относительно близко – микрорайон Гора с медицинским кластером.

Новая территория должна появиться в границах улицы Вербной, 25, проезда Ангарского, 67 – 1б, улицы Краевой, 175а – 119а, проезда Канатного и шоссе Ленточный бор. Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края объявило аукцион, предусматривающий разрешение создания участка.

Какой будет общая площадь участка, неизвестно. На нем должны построить жилой комплекс, который включает в себя 29 многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными объектами. Кроме этого, на вновь образованном участке инвестору необходимо будет построить школу, детсад и спортивно-оздоровительный комплекс.

Начальная цена права на заключение договора составляет 973 тыс. 056 рублей, срок реализации части проекта (создание участка) – 2,5 года.

"Прием заявок начат с 5 июля, пока желающих не было. Итоги аукциона подведут 7 августа. Победитель будет обязан выполнить планировку территории и инженерные изыскания, затем провести работы по созданию искусственного земельного участка (намыв, отсыпка грунта или использование иных технологий) – не позднее 31.12.2021. После чего сможет приступить к строительству капитальных объектов и завершить их до 31.12.2028 года", – пишет портал.

Стоит отметить, что 27 июня региональное Минприроды объявило еще один подобный аукцион. В рамках него разыгрывается право на создание в Барнауле искусственного земельного участка на акватории реки Обь в границах ул. Промышленная, 4-6, ул. Дамба берега Оби, 1-18, ул. Приречная, 1. Эта территория также должна быть использована в целях комплексного освоения под жилую застройку и рекреационные зоны.

Подведение итогов состоится 29 июля. Победитель обязан распланировать территорию, выполнить инженерные изыскания, в том числе на водной глади, провести работы по созданию искусственного земельного участка не позднее 31 декабря 2020 года. А уже к 31 декабря 2022 необходимо построить несколько объектов – три многоэтажных жилых дома, набережную, а также другие здания и сооружения. Ранее сообщалось, что проект намеревается реализовать СК "Сибирия".