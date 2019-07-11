ТЭЦ "Северная" горит в Мытищах, обслуживающая более миллиона человек

Северная ТЭЦ загорелась в Мытищах, на место происшествия направлены крупные силы МЧС, передает ТАСС.

Мытищинская ТЭЦ-27 "Северная" введена в эксплуатацию в 1992 году. Суммарная мощность станции — 1060 МВт. Основным топливом, используемым на станции, является природный газ. Данная ТЭЦ считается самой новой электростанцией в системе "Мосэнерго".

По предварительным данным, причиной пожара мог стать взрыв, наблюдается столб огня высотой 50 м. Очевидцы, которые находятся рядом с местом событий, сообщают, что высота пламени может достигать 200 метров.

МЧС России привело в готовность противопожарные вертолеты для тушения пожара. В ГУ МЧС по Московской области подтвердили, что горит газовая станция высокого давления ТЭЦ "Северная".

Существует угроза распространения огня, в том числе на строящееся здание общежития. Рядом с местом пожара расположен торговый центр "Июнь". Пожару присвоен третий, повышенный, номер сложности.

Как напоминает "Российская газета", от этой ТЭЦ запитаны более миллиона потребителей в Мытищах, а также в Северном и Северо-Восточном округах Москвы.

"По уточненным данным, при пожаре на газовой станции высокого давления на ТЭЦ-27 пострадали восемь человек", — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию с возгоранием под личный контроль. На место выехали все необходимые оперативные службы, сообщает телеканал "360".