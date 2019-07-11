Алтайский край планирует преодолеть дефицит работников в медицине чрез снижение оттока специалистов и получение квалифицированных кадров за счет целевого обучения на средства федерального бюджета.

Об этом заявил глава регионального Минздрава Дмитрий Попов. По его словам, с этой целью реализуется комплекс мер.

"В условиях кадрового дефицита ищутся различные решения для закрепления имеющихся кадров медицинских организаций края и привлечения новых", — заверил Министр здравоохранения региона.

В частности, уменьшать отток кадров планируется через работу с опытными специалистами, которые готовы уйти на заслуженный отдых из-за усталости.

Программа "Старшее поколение" предусматривает возможность направлять работающих пенсионеров и предпенсионеров на переквалификацию за счет средств краевого бюджета.

Также предлагается предусмотреть возможность переводить возрастного работника на менее напряженный труд или неполную ставку.

Еще одно направление – привлечение матерей, которые находятся в декрете. Для них рассматривается вариант с неполным рабочим днем.

Кроме того, если женщина желает продолжить работу, но у нее кончился сертификат – есть возможность пройти обучение за счет государства.

"Чтобы решить вопрос с устройством ребенка, с муниципальными властями заключаются соглашения о предоставлении мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей медицинских работников", — уточняют в Минздраве.

Также ведомство настроено уменьшать "утечку" кадров в частные клиники. Для этого хотят вести индивидуальные беседы с теми, кто планирует уйти работать на частника с возможностью изменения трудового соглашения на более комфортных условиях.

Аналогичная работа должна вестись и с теми, кто уже поменял государственное медучреждение на частное – возможно, работник согласится вернуться, если предложение будет достаточно хорошим.

Для избежание профессионального выгорания региональное Министерство здравоохранения рассматривает вариант с включением в штат психологов для снижения эмоциональной нагрузки на медиков.

Также ведется работа по подготовке новых кадров. В частности, ведомство оплачивает целевое обучение будущих специалистов в АГМУ. К настоящему моменту таким образом в медуниверситете учатся 1200 человек. Они обязаны проработать в профессии не менее трех лет.

Примечательно, что с 2019 года договоры о целевом обучении заключает сам региональный Минздрав, а не отдельные медучреждения.