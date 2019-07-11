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Глава алтайского Минздрава рассказал о мерах против дефицита врачей

, ИА "Амител"
Сохранение старых кадров и привлечение молодых – в приоритете
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Алтайский край планирует преодолеть дефицит работников в медицине чрез снижение оттока специалистов и получение квалифицированных кадров за счет целевого обучения на средства федерального бюджета.

Об этом заявил глава регионального Минздрава Дмитрий Попов. По его словам, с этой целью реализуется комплекс мер.

"В условиях кадрового дефицита ищутся различные решения для закрепления имеющихся кадров медицинских организаций края и привлечения новых", — заверил Министр здравоохранения региона.

В частности, уменьшать отток кадров планируется через работу с опытными специалистами, которые готовы уйти на заслуженный отдых из-за усталости.

Программа "Старшее поколение" предусматривает возможность направлять работающих пенсионеров и предпенсионеров на переквалификацию за счет средств краевого бюджета.

Также предлагается предусмотреть возможность переводить возрастного работника на менее напряженный труд или неполную ставку.

Еще одно направление – привлечение матерей, которые находятся в декрете. Для них рассматривается вариант с неполным рабочим днем.

Кроме того, если женщина желает продолжить работу, но у нее кончился сертификат – есть возможность пройти обучение за счет государства.

"Чтобы решить вопрос с устройством ребенка, с муниципальными властями заключаются соглашения о предоставлении мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей медицинских работников", — уточняют в Минздраве.

Также ведомство настроено уменьшать "утечку" кадров в частные клиники. Для этого хотят вести индивидуальные беседы с теми, кто планирует уйти работать на частника с возможностью изменения трудового соглашения на более комфортных условиях.

Аналогичная работа должна вестись и с теми, кто уже поменял государственное медучреждение на частное – возможно, работник согласится вернуться, если предложение будет достаточно хорошим.

Для избежание профессионального выгорания региональное Министерство здравоохранения рассматривает вариант с включением в штат психологов для снижения эмоциональной нагрузки на медиков.

Также ведется работа по подготовке новых кадров. В частности, ведомство оплачивает целевое обучение будущих специалистов в АГМУ. К настоящему моменту таким образом в медуниверситете учатся 1200 человек. Они обязаны проработать в профессии не менее трех лет.

Примечательно, что с 2019 года договоры о целевом обучении заключает сам региональный Минздрав, а не отдельные медучреждения.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

11.07.2019 15:41
- гость -

Сохранить старые - повысить пенсионный возраст

0  0
11.07.2019 15:57
- гость -

Вот зачем вы, неудачьники, приплетаете человеку,приехавшему из Красноярска подымать с колен Нашу медицыну, , повышение пенсионного возраста?

0  1
11.07.2019 16:08
- гость -

У нас врачей заставляют работать каждый день с восьми до восьми и в субботу до обеда. Чтоб перед этим министром отчитаться, недовольным предлагают уволиться. Все стимулирующие у врачей и скорой срезали. Классно они кадры удерживают. Фельдшера уже в соседние районы поехали за лучшей жизнью.

0  0
11.07.2019 16:20
Джексон

Ну что, оптимизаторы, доигрались?

0  0
11.07.2019 16:22
- гость -

У нас врачей заставляют работать каждый день с восьми до восьми и в субботу до обеда.
--------------------
у нас- это где? где такие трудяги работают? судя по тексту в црб.. приходилось посещать по работе разные районы, не знаю ни одной црб в которой после обеда можно отыскать врачей и пациентов. В том числе и в круглосуточном стационаре. Только если в коме. Тем более летом.
Допускаю, что все круто изменилось за последний год-два.. но как то не верится

0  0
11.07.2019 16:26
- гость -

Программа "Старшее поколение" предусматривает возможность направлять работающих пенсионеров и предпенсионеров на переквалификацию за счет средств краевого бюджета.

Кстати, чаще именно врачи старшего поколения имеют высшую квалификационную категорию, а это и становится предметом всевозможных подковерных интриг и прочих пакостей со стороны молодых врачей, мол, уступите дорогу молодым.
Пожалуйста... но знают ли, умеют ли эти молодые столько, сколько знает опытный врач и хирург? Этих молодых надо ещё учить и учить, чтобы они могли понять и перенять опыт.
Но хотят всё и сразу. Опытные врачи и уходят, т.к. погружаться в трясину разборок они не желают, да и не тот менталитет, чтобы принимать участие в склоках.

0  0
11.07.2019 16:26
- гость -

для снижения эмоциональной нагрузки поможет только мордобой реформаторов... На словах все гладко, но как до дела дойдет - еще хуже получается!

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