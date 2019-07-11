Теплосетевое подразделение Сибирской генерирующей компании завершило гидравлические испытания на прочность и плотность, а также основную часть текущих ремонтов 500 км тепловых сетей по контуру Барнаульской ТЭЦ-2, сообщается на официальном сайте города.

Всего в контуре Барнаульской ТЭЦ-2 находится 1285 многоквартирных и 220 частных домов, 555 административных зданий и 126 учреждений образования и здравоохранения.

Период ремонтов и испытаний длился 24 дня — с 17 июня по 10 июля. За это время выявлено 256 повреждений, что на 34 больше, чем за тот же период 2018 года. 198 повреждений уже устранено, над остальными специалисты теплосетевого подразделения продолжают работать.

В компании отметили, что такие испытания дают возможность заблаговременно выявить и устранить наиболее слабые места системы теплоснабжения, которые могли бы привести к большим проблемам в следующем отопительном сезоне.

На сегодняшний день горячая вода подана всем потребителям, кроме 88 домов, семи детских садов, двух больниц и одной школы — на участках теплосети к этим объектам выявлены повреждения в результате запуска ресурса, которые устранят в ближайшее время.

На карте отмечены объекты, где ограничена подача горячей воды, с указанием времени отключения, а также дома, где ресурс подан раньше (зеленый цвет) заявленного срока.

Из-за проведения реконструкции тепловых сетей под временным ограничением подачи горячей воды остаются:

по 15 июля — дом №15 по улице Горно-Алтайской;

по 15 июля — 55 многоквартирных домов микрорайона ВРЗ;

по 15 июля — два многоквартирных дома по адресу проспект Комсомольский, 107 и 109 и детский сад улица Сизова 22;

по 16 июля — 24 многоквартирных дома, два детских сада и школа по улицам Северо-Западной, Чеглецова, Горно-Алтайской и проспекту Ленина в Октябрьском районе;

до 23.00 22 июля — 26 многоквартирных домов и две школы по улице Малахова и Павловскому тракту.

На одни сутки — с 10.00 часов 12 июля — будет ограничена подача горячей воды в два дома по адресам: ул.Попова,89 и ул.Попова,93.