Трое детей погибли в результате пожара в селе Целинное (Кочневский район), сообщает СУ СКР по Новосибирской области.

Частный дом загорелся примерно в час ночи 11 июля. В этот момент в нем находилась 61-летняя женщина и ее внуки в возрасте трех, четырех и 16 лет. Только пенсионерку удалось спасти.

По факту гибели трех человек следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства трагедии. Ведутся опросы граждан и осмотры места ЧП. Назначены экспертизы.