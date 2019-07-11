Жителю Барнаула вынесли приговор в городском суде за удар в челюсть потерпевшему во время дорожного конфликта, сообщает краевая прокуратура.

Барнаульца признали виновным в нанесении вреда здоровью средней тяжести, и приговорили к году ограничения свободы.

Также удовлетворен гражданский иск потерпевшего на компенсацию в размере 100 тысяч прублей.

Как установлено судом и следствием, один из водителей вышел из автомобиля, чтобы объяснить другому, что тот нарушил правила дорожного движения.

Однако диалога не получилось. Не успел мужчина до конца объяснить свою трактовку ПДД, как получил мощнейший удар по лицу.

Медики диагностировали у него двухсторонний перелом нижней челюсти. Ему пришлось долго лечиться, что было учтено следствием при квалификации преступления.