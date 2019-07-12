Минтруд России выступил с инициативой поднять прожиточный минимум россиян. По итогам второго квартала 2019 года его собираются увеличить на 4% — до 11185 рублей. Документ опубликован интернет-портале проектов федеральных актов.

Согласно проекту прожиточный минимум населения России в третьем квартале должен составить для пенсионеров 9236 рублей (рост 3,8%), для детей – 11004 рубля (4%), для трудоспособного населения – 12130 рублей (4,1%).

Напомним, что на начало 2019 года величина прожиточного минимума в Алтайском крае составляла 9334 рубля, для ребенка – 9602 рубля, а для пенсионера – 8003 рубля.

Прожиточный минимум высчитывается на основании стоимости корзины минимального продуктового набора, необходимого той или иной социальной группе.