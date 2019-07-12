Минтруд России выступил с инициативой поднять прожиточный минимум россиян. По итогам второго квартала 2019 года его собираются увеличить на 4% — до 11185 рублей. Документ опубликован интернет-портале проектов федеральных актов.
Согласно проекту прожиточный минимум населения России в третьем квартале должен составить для пенсионеров 9236 рублей (рост 3,8%), для детей – 11004 рубля (4%), для трудоспособного населения – 12130 рублей (4,1%).
Напомним, что на начало 2019 года величина прожиточного минимума в Алтайском крае составляла 9334 рубля, для ребенка – 9602 рубля, а для пенсионера – 8003 рубля.
Прожиточный минимум высчитывается на основании стоимости корзины минимального продуктового набора, необходимого той или иной социальной группе.
Комментарии
Пенсионеры не люди?
А разве пенсионерам не индексируют ежегодно пенсию?
не люди
как в поговорке: молодость не радость, старость не жизнь(
Хотелось бы посмотреть на министерских живущих на этот минимум. Предлагаю шоу за стеклом...
12.07.2019 08:52 Предлагаю шоу за стеклом...
необходимого той или иной социальной группе.
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ключевое словосочетание - "той или иной"
хочет - но не может. По многим причин все деньги уходят на В@вк@ны развлечения и помагалки другим государствам. русский Ваня сам выживай.
Вот поэтому пенсионеры и вынуждены работать
Минтруд хочет, а кто не хочет? В чем проблема исполнения желания Минтруда?
заживем теперь!
как обычно - повышают на копейки, а шуму - на миллион
даже в госдуме всплыло исследование где прожиточный минимум насчитали в 33 тыс на работающего !