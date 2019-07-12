Значительные финансовые потери понесла 74-летняя жительница Бийска, которая в течение трех недель перевела мошенникам более 700 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"В середине июня на сотовый телефон бийчанки поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником правоохранительных органов города Москвы. Он пояснил, что связался с женщиной по вопросу фальсифицированных медицинских препаратов. За нанесенный ущерб ей положена компенсация", — говорится в сообщении ведомства.

Мужчина дал женщине указания. Первым делом необходимо было отправить в столицу заявление на получение бесплатной юридической помощи, плюс оплатить пошлину в размере пять тысяч рублей.

Затем с каждым звонком "адвоката" и "правоохранителя" число обязательных услуг и суммы за их оказания только увеличивались.

Когда дело в столичном суде "было выиграно", звонившие сообщили, что пенсионерка получит 14 млн рублей. Правда, необходимо было перевести еще денег для урегулирования ряда вопросов.

В последний раз во время беседы мошенники попросили потерпевшую перевести 500 тысяч рублей за страховку. Тогда женщина поняла, что ее обманывают, и обратилась за помощью в полицию.

Ранее пенсионерка из Рубцовска отдала мошенникам почти миллион рублей, надеясь получить компенсацию в размере 20 миллионов.