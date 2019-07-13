Мост через реку Барнаулка на шоссе Ленточный бор в столице Алтайского края станет шире на шесть метров. И уже в 2020 году "узкое место", собиравшее километровые автомобильные пробки, превратится в четырехполосную комфортную трассу. Дорожники обещают – заторов на этом популярном отрезке трассы больше не будет, а проезд станет в разы безопаснее. Корреспондент ИА "Амител" побывал на месте работ и выяснил, каким будет новый мост через Барнаулку и где еще улучшат дороги в Алтайском крае.

Как изменится мост через Барнаулку

К ремонту моста на объездной дороге Барнаульское ДСУ-4 приступило в конце июня. Специалисты говорят, что сделали это вовремя: в последний раз сооружение капитально ремонтировали более дести лет назад. Тогда усилили опорные части, но сейчас они потрескались и возникли опасения, что несущая часть моста не вынесет ежегодно возрастающую нагрузку. Кроме того, назрела необходимость в расширении объездной дороги в Барнауле.

"Поэтому сейчас мы выполняем работы по реконструкции мостового перехода и участка автомобильной дороги до улицы Кутузова", – сообщил директор Барнаульского ДСУ-4 Николай Данилин.

Реконструкция предстоит очень серьезная, и строители говорят, что на самом деле они строят новый мост. Прежний состоял из 18 балок. Новый будут поддерживать уже 42 балки и совершенно иной конфигурации.

К настоящему моменту строители уже выполнили демонтаж половины пролетного строения и ведут работы по устройству дополнительных буронабивных свай. Затем начнут монтаж новых пролетных строений.

Однако полностью закончить ремонт моста в 2019 году не получится – слишком трудоемко. А потому решено работы разделить на два этапа.

"Наша задача в этом году – расширить левую часть моста и запустить на ней движение транспорта. Правой стороной моста собираемся заняться в зимний период, если позволит погода. Полностью все работы на этом участке завершим к октябрю 2020 года", – сообщил Данилин.

В результате ширина проезжей части моста увеличится с 9 до 15 метров. Рабочие возведут новые перила и барьерное ограждение, обустроят тротуары и установят новые опоры освещения.

"В следующем году мы получим четырехполосный участок и значительно повысим пропускную способность этой дороги. Мы знаем, что трафик на ней неуклонно растет. Новый мост разгрузит ее, а разгруженная дорога всегда менее аварийно опасна", – подчеркнул Данилин.

Временный переезд

На время ремонта движение транспорта по мосту дорожники решили не перекрывать, а вот под мостом в целях безопасности все-таки ограничили.

"Поскольку здесь стройплощадка и идет монтаж балок и прочего, было принято решение прекратить движение под мостом и организовать объезд", – Данилин.

Чтобы жители прилегающих микрорайонов не остались без транспортного сообщения, в рамках проекта была отремонтирована дорога по Борзовой Заимке и построен временный переезд через реку Барнаулку.

Шоссе станет шире

Помимо моста дорожники расширят до четырех полос и проезжую часть до пересечения с улицей Кутузова. После окончания всех работ водители смогут двигаться по двум полосам в каждую сторону. На трассе также оборудуют барьерные и перильные ограждения, тротуары, сделают новую дорожную разметку.

Общая протяженность участка – один километр, а общая стоимость работ (вместе с мостом) более 290 млн рублей. Специалисты говорят, что самая дорогостоящая и трудоемкая часть – реконструкция моста.

Есть у Алтайавтодора и дальнейшие планы по расширению шоссе Ленточный бор в рамках нацпроекта БКАД.

Если финансирование будет продолжено, шоссе Ленточный бор станет четырехполосным до Южного тракта, и построят кольцевую развязку.

Дороги в крае

Напомним, с 2019 года на территории Алтайского края реализуется национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в рамках которого будет обновлено более 200 объектов в каждом районе региона. Общая сумма средств, направленная из бюджетов всех уровней, составила порядка 6 млрд рублей.

В Алтайском крае в нацпроекте БКАД участвуют две агломерации – Барнаульская и Бийская.

В Барнауле в рамках нацпроекта в этом году запланирован ремонт 33 объектов. Общая сумма средств – около миллиарда рублей. Сегодня дорожники ведут работы на 26-ти участках.

В Новоалтайске, который входит в Барнаульскую агломерацию, в этом году идут работы на восьми объектах. Отставания от плана нет нигде, сообщил заместитель министра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин:

"Мы "откатали" нацпроект на приоритетном проекте БКД. То есть два года у нас была, скажем так, тренировка. Поэтому сегодня сложностей при выполнении работ не возникает. Стараемся все выполнять технологически правильно и в интересах людей".

Бийская агломерация в этом году впервые участвует в нацпроекте БКАД. Здесь запланирован ремонт на 26-ти участках. Сейчас в работе десять из них.

По словам замминистра по транспорту, Алтайский край входит десятку регионов страны, которые выполняют вовремя все планы по БКАД и вовремя расплачиваются с подрядчиками: "Все работы ведутся в запланированные сроки. Руководителем проекта в Алтайском крае является губернатор, что соответственно, на всех накладывает высокую ответственность".

Кроме того, два года назад в России ввели систему электронного обеспечения нацпроекта. В режиме реального времени сюда выкладывают все данные по БКАД: сколько асфальта уложено, какие работы проведены. Все эти данные сразу же видят кураторы нацпроекта в правительстве страны.