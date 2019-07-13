Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о новых поручениях, которые направили в регионы для ликвидации дефицита врачей, сообщает пресс-служба ведомства.

По ее словам, они включают в себя девять основных направлений, направленных на стабилизацию ситуации с квалифицированными кадрами и повышение качества системы здравоохранения в целом:

- запускать новые объекты здравоохранения и эффективного их использовать даже в условиях нехватки кадров;

- активно вовлекать медиков в систему непрерывного образования;

- привлекать специалистов первичного звена здравоохранения к образовательной программе по "онконастороженности";

- увеличить долю гарантированных выплат в зарабплате врачей и среднего медперсонала до 55-60%;

- корректировать заявки на целевую подготовку в медицинских вузов в зависимости от потребности в кадрах;

- подготовить "дорожные карты" по ликвидации кадрового дефицита и дисбаланса на краткосрочную и среднесрочную перспективу с указанием конкретных механизмов по решению проблемы;

- расширить практику целевого обучения в ординатуре;

- повысить число студентов старших курсов медицинских вузов по целевым программам с дополнительной социальной поддержкой будущих врачей в процессео бучения;

- составить обоснованную заявку на профессиональную переподготовку специалистов на 2020 год.

Напомним, ранее Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал, какие меры ведомство примет для решения проблемы кадрового дефицита.