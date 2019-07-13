Алтайкрайстат опубликовал сведения о численности и оплате труда работников в Алтайском крае с января по май 2019-го. Среднестатистическая зарплата в мае текущего года составила 27822 рубля, что на 2,9% выше, чем в апреле. За первые пять месяцев местные труженики заработали на 8,9% больше, чем за аналогичное время 2018-го.

Наибольший рост показателя за год зафиксирован в таких сферах, как ремонт, оптовая и розничная торговля (на 20,5%), производство бумаги и бумажных изделий (на 19%), растениеводство и животноводство и охота (на 15,9%),.

Согласно статистическим данным, оплата труда снизилась только в сферах производство резиновых и пластмассовых изделий (на 8,5%), прочих готовых изделий (на 1,2%) и деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам (на 1,1%).

В мае 2019 года наибольшая среднемесячная оплата труда работников зафиксирована в грузовых перевозках на ж/д транспорте (50265 рублей), финансовой и страховой деятельности (46468 рублей), производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (43173 рубля), в междугородных и международных пассажирских ж/д перевозках (40087 рублей), прочих транспортных средств и оборудования (39511 рублей), металлургическом производстве (38761 рубль), добыче полезных ископаемых (38446 рублей) и производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (36203 рубля).

Наиболее низкую оплату труда отметили в деятельности водного транспорта (17205 рублей), почтовой связи прочей и курьерской деятельности (17328 рублей), деятельности по операциям с недвижимостью (18568 рублей), автомобильного грузового транспорта и услугах по перевозкам (18645 рублей), гостиниц и предприятий общественного питания (18814 рублей) и производстве одежды (19277 рублей).