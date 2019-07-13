Два тела нашли огнеборцы во время тушения частного дома в селе Веселоярск (Рубцовский р-н), сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Когда пожарные прибыли на место ЧП в ночь на 13 июля, дом и надворные постройки уже полыхали. Спасти двоих его жильцов на тот момент уже не было никаких шансов. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

В ведомстве считают, что если бы кто-нибудь заметил дым и сообщил об этом в пожарную охрану раньше, то можно было бы спасти людей.

В связи с этим пресс-служба регионального управления МЧС России напоминает гражданам, что при обнаружении признаков пожара следует немедленно сообщать об этом в экстренные службы. Своевременное реагирование на возгорание может спасть чью-то жизнь.