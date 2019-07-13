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Правительство одобрило повышение детских пособий в 200 раз

, ИА "Амител"
Правительство увеличило число получателей выплат в размере прожиточного минимума
Фото: cak-partner.ru

Фото: cak-partner.ru

Правительство РФ расширило круг получателей повышенного ежемесячного детского пособия, которое полагается за детей от 1,5 до 3 лет.

Согласно законопроекту, с 2020 года его размер поднимут с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка (свыше 10 тысяч рублей), при этом ограничив количество получателей теми, кто в этом пособии действительно нуждается.

Речь идет о семьях, чей доход на душу ниже установленного уровня. Изначально полагалось, что в число получателей войдут семьи, чей среднедушевой доход не превышает полутора прожиточного минимума.

Одобренные правительством поправки предполагают, что такие выплаты будут предоставляться семьям со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Законопроект направлен на рассмотрение в Госдуму.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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