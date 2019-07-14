Назван лучший фрукт для похудения летом

Груша является лучшим летним фруктом, способствующим похудению, пишут "Известия" со ссылкой на диетологов.

Плоды груши низкокалорийны (всего 57 ккал на 100 г) и обладают множеством полезных свойств. Эти фрукты богаты клетчаткой и водой, которые в совокупности помогают быстро насытиться и сбросить лишний вес.

Исследование американских ученых показало, что женщины, которые употребляли по две груши в день, за пару месяцев избавились от 2,5-3,5 см в талии.

Кроме этого, специалисты пришли к выводу, что груши позитивно влияют на организм во время физических упражнений, поэтому перед тренировкой будет полезным съесть один фрукт.

Также груши богаты витамином С, калием и флавоноидами с антоцианами, которые снижают риск развития диабета и рака молочной железы, яичников, легких, желудка и мочевого пузыря.

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