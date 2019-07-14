Концерт Бузовой состоялся в городе-курорте Яровом на площадке "Причала 22" / Фото и видео: ГТРК "Алтай"

Шоу Ольги Бузовой состоялось в субботу, 13 июля, в городе-курорте Яровом на площадке "Причала 22", рассказывает сама артистка в своем Instagram.

"Яровое. Вы помните, что вы обещали мне делать сегодня. Вас сегодня было три тысячи человек. Мы поставили рекорд на этом фестивале", — написала Бузова.

До своего выступления она рассказала, что ей пришлось проделать долгий путь, чтобы добраться до Ярового, поэтому "явка обязательна".

В другом своем посте она сообщила, что два года назад на озере Большое Яровое был поставлен рекорд: "Сегодня я находилась в Алтайском крае город Яровое. Позади меня соленое озеро Яровое, которое давно стало местом, куда в летние месяцы стекаются на отдых жаждущие исцелиться или хотя бы поправить свое здоровье. В 2017 году на озере Большое Яровое был поставлен рекорд по одновременному лежанию на воде звездочкой (свыше двух тысяч человек), который побил рекорд предыдущего года. Я благодарна судьбе, что у меня есть возможность дарить вам свою любовь и музыку, а также открывать для себя самые живописные места нашей необъятной страны".